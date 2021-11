Siwienie włosów można zatrzymać? Zaskakujące wyniki eksperymentu

Wpływ stresu na siwienie włosów

Zdaniem naukowców z Columbia University można nie tylko zatrzymać siwienie włosów spowodowane nadmiernym stresem, ale także sprawić, by siwe włosy odzyskały pierwotny kolor. Wszystko to za pomocą wyeliminowania źródła stresu.



Wywnioskowano to na podstawie eksperymentu. Wzięło w nim udział 14 osób. Badacze określili stopień utraty pigmentu w każdym najmniejszym fragmencie włosa.

Zdjęcie Porównanie koloru włosów i z prowadzonymi dziennikami wskazało, że istnieje powiązanie między stresem a siwieniem / 123RF/PICSEL

Wyniki zostały porównane z prowadzonymi przez każdego z ochotników dziennikami, w których oceniali poziom stresu w każdym tygodniu.



Porównanie koloru włosów i z prowadzonymi dziennikami wskazało, że istnieje powiązanie między stresem a siwieniem. Zauważono, że redukcja stresu w niektórych przypadkach może prowadzić do cofnięcia siwienia i odzyskania pierwotnego koloru włosów.

