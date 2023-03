Skandaliczne zachowanie na Mszy Św. Tego dopuścił się nastolatek w Kielcach

15-latek stanie przed sądem. Wszystko za sprawą Dariusza Mateckiego

Matecki nagłośnił sprawę już 12 marca za pośrednictwem Twittera. Tam udostępnił nagranie ze zdarzenia i poinformował, że udało się mu ustalić dane osobowe sprawcy zamieszania. Napisał też, że w akcję włącza "obrońców wiary" pro bono - prawników Fidei Defensor.

Czytaj również: 39-latek wtargnął na mszę. W kościele wybuchła petarda

Sprawa zakłócania mszy trafiła też do Policji w Kielcach - tam zgłosił zajście ksiądz. Nagranie było już tylko dowodem na to, że doszło do przestępstwa. Policjanci przekazali już dokumentację do właściwego dla sprawy Sądu Rejonowego, a także potwierdzili, że nieletni za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.

Prawnicy skierowali także do prokuratury zawiadomienie o naruszeniu przez nastolatka art. 195 kodeksu karnego, który mówi o "złośliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktów religijnych".

***