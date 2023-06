Po podsumowaniu rozliczeń PIT za 2022 rok administracja skarbowa poinformowała, że zwroty podatków były rekordowe. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 27 mld złotych. Półtora miesiąca po zakończeniu akcji składania zeznań podatkowych, skarbówka zacznie sprawdzać, czy Polakom faktycznie należały się zwroty.

Kogo sprawdzi fiskus? Te grupy powinny być gotowe na kontrole

Kontrole zeznań PIT dotyczyć będą przede wszystkim osób, które rozliczały się, korzystając z rozwiązań wprowadzonych na mocy Polskiego Ładu. Chodzi dokładniej o:

PIT-0 dla seniorów , którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury i pozostawali aktywni zawodowo,

, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury i pozostawali aktywni zawodowo, PIT-0 dla rodzin 4+ , czyli zwolnienie z podatku rodziców, którzy wychowują przynajmniej czwórkę dzieci,

, czyli zwolnienie z podatku rodziców, którzy wychowują przynajmniej czwórkę dzieci, PIT-0 ulgi na powrót dla podatników, którzy powrócili do kraju po minimum trzech latach mieszkania i pracowania za granicą.

Skarbówka sprawdzi, czy podatnicy należący do tych grup, faktycznie mieli prawo do wyżej wymienionych ulg.

Skąd mogły wziąć się nieprawidłowości?

Z konkretnych ulg podatnicy mogli skorzystać już w trakcie roku, poprzez złożenie u pracodawcy stosownego oświadczenia. Na koniec roku pracodawca musiał uwzględnić tę informację w formularzu PIT-11, który następnie przekazywał zarówno podatnikowi, jak i fiskusowi. Krajowa Administracja Skarbowa uwzględniała je we wstępnie przygotowanym zeznaniu w ramach Twój e-PIT. Z tego powodu niektóre ulgi były uwzględniane w sposób automatyczny, nawet jeżeli nie należały się podatnikowi.

Przykładowo, fiskus niekoniecznie musiał wiedzieć, że senior w trakcie roku stracił prawo do preferencji czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej.

Kontrole przewidują weryfikację danych. Niektórych czeka dopłata

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Emilia Folfoszyńska z Ministerstwa Finansów zapowiedziała, że punktem wyjścia kontroli będzie weryfikacja danych.

Będziemy porównywać informacje np. z PIT-11 czy PIT-DZ z informacjami z baz, do których mamy dostęp oznajmiła.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości skarbówka skontaktuje się z podatnikiem drogą telefoniczną:

Jeżeli mamy numer telefonu, to w pierwszej kolejności spróbujemy się skontaktować w ten sposób.

Zaapelowała również o to, aby podatnicy sami sprawdzili i zweryfikowali swoją sytuację. Jeśli okaże się, że komuś wcale nie przysługiwało prawo do ulgi, osoba ta musi złożyć korektę PIT. Jednakże wiąże się to z dodatkowym obciążeniem finansowym.

Podatnik, który odliczył ulgę, choć ta mu się nie należała, będzie musiał zapłacić zaległy podatek z odsetkami za zwłokę ostrzega dziennik.