Co można odliczyć od podatku? Inne ulgi podatkowe w 2023 roku

Na 2023 rok Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała aż 18 ulg, dzięki którym można obniżyć wysokość podatku. Z dokładnym wykazem, a także szczegółowymi informacjami na temat każdej z nich, można się zapoznać na rządowej stronie gov.pl. Które zaliczają się do najczęściej wybieranych?

Ulga na Internet

Zdjęcie Z ulgi na Internet mogą skorzystać osoby, które używają sieci na telefonie komórkowym, czy w miejscu zamieszkania / Bartłomiej Magierowski / East News

Jedną z nich jest ulga na Internet. Można ją bez problemu odliczyć od dochodu. Warto też wspomnieć, że można to zrobić wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Wysokość odliczenia nie może w tym przypadku przekroczyć kwoty 760 złotych.

Z ulgi na Internet mogą skorzystać osoby, które używają sieci na telefonie komórkowym, czy w miejscu zamieszkania. Dotyczy to również tych, którzy korzystają z sieci wireless, kafejki internetowej lub dysponują przenośnym modemem podłączonym do laptopa.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które są właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Dotyczy to również posiadaczy nieruchomości w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Odliczenie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację, a kwota ulgi nie może przekroczyć 53 000 złotych. Dokładne informacje na temat warunków, których trzeba przestrzegać przy odliczaniu ulgi termomodernizacyjnej, znajdują się na stronie podatki.gov.pl.

Zdjęcie Do najważniejszych zmian zalicza się obniżenie podstawowej stawki podatku. Została obniżona z 17 proc. do 21 proc. / Bartłomiej Magierowski / East News

Ulga rehabilitacyjna

Do często wybieranych odliczeń od podatków zalicza się również ulga rehabilitacyjna. Jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub tych, które mają ją na utrzymaniu. Z odliczenia mogą skorzystać też ci, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jak będziemy się rozliczać w 2023?

Dużo osób zastanawia się nie tylko nad tym, które ulgi można odliczyć, ale także, jak będziemy się rozliczać w 2023 roku. To dlatego, że jest to pierwszy raz, kiedy rozliczanie PIT-ów będzie przebiegać na podstawie nowo wprowadzonych przepisów Polskiego Ładu.

Do najważniejszych zmian zalicza się obniżenie podstawowej stawki podatku. Została obniżona z 17 proc. do 12 proc. Podniesiono natomiast kwotę wolną od podatku - do 30 tys. złotych, a także drugi próg podatkowy - do 120 tys. złotych.