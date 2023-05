Świadectwo energetyczne: Co to takiego?

Świadectwo energetyczne to dokument wydawany przez osoby uprawnione do sporządzania operatów energetycznych i wystawiania tego rodzaju zaświadczeń. Paszport energetyczny informuje, ile energii zużywa w ciągu roku budynek. Obowiązkiem jego posiadania objęte są osoby, które zbudowały dom z zamiarem jego sprzedaży bądź wynajmu. Innymi słowy, chcąc sprzedać nieruchomość, właściciel będzie musiał się wykazać świadectwem energetycznym, niezależnie od tego czy budynek został wzniesiony przed, czy po 2009 roku (do tej pory przepis dotyczył jedynie budynków powstałych po tej dacie). W przeciwnym razie sprzedający może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet 5000 złotych.

Konieczność okazania świadectwa energetycznego to informacja dla nabywcy, jakie koszty będzie musiał ponieść w związku z ogrzewaniem i oświetleniem kupowanej nieruchomości.

Właściciele budynków, którzy korzystają z nich na własny użytek — nie muszą mieć świadectwa energetycznego.



Kontrole systemów ogrzewania

Jednocześnie z obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego wprowadzono również zasadę kontroli systemów ogrzewania. To jak często będą się one odbywały, zależy od mocy kotła i rodzaju paliwa, którym jest opalany. Wyróżniono cztery grupy:

kocioł o mocy minimalnej 1000 kw opalany paliwem ciekłym bądź stałym — raz na dwa lata;

kocioł o mocy minimalnej 100 kw opalany gazem — raz na cztery lata;

kocioł o mocy cieplnej od 20 do 100 kw — raz na pięć lat;

Niewymienione w zestawieniu źródła ciepła — raz na trzy lata.

Jeśli po pierwszej kontroli nie zostaną wprowadzone zmiany w budynku, które mogą wpływać na zużycie energii cieplnej (remont) - kontrole nie będą powtórnie wykonywane. Budynek do kontroli zgłasza jego właściciel bądź zarządca.



