Śladami króla Karola w Polsce. Pił wódkę i sprzątał Tatry

W ten weekend oczy całego świata zwrócone są w stronę oficjalnej koronacji Karola III. Będąc księciem, odwiedził nasz kraj trzy razy. Jak Polacy pamiętają te historyczne wizyty brytyjskiego monarchy?

Warszawa, Kraków, Gdańsk i Lublin w 1993 roku

Do pierwszej wizyty w Polsce ówczesnego księcia Karola doszło w 1993 roku, na specjalne zaproszenie prezydenta Lecha Wałęsy. W planie tamtej wizyty znalazły się Warszawa, Kraków, Gdańsk i Lublin.

Uczestnikom spotkań z brytyjskim następcą tronu zapadło wtedy w pamięci przemówienie Karola III w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie którego wyznał, że ma polskie korzenie - jego praprababka była Polką. Książę Karol w podniosłych słowach docenił również wysiłki Polski w działaniach wojennych podczas bitwy o Anglię.

Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego można przeczytać wspomnienia studentów z tamtego wydarzenia. Wielu z nich podkreśla, że książę Karol jawił im się wówczas, jako zwyczajny człowiek, swobodny w obyciu i zainteresowany sprawami miejsc, które odwiedzał.

Wzruszającym momentem pobytu księcia Karola w Polsce w 1993 była wizyta w Muzeum na Majdanku, podczas której następca tronu brytyjskiego oddał hołd ofiarom i umieścił wpis w księdze pamiątkowej.

Pił wódkę i sprzątał Tatry

Zdjęcie Karol III zawitał m.in. nad Morskie Oko / Getty Images

Przyszły król Wielkiej Brytanii odwiedził Polskę również w czerwcu 2002 roku. Oficjalna wizyta rozpoczęła się na Rynku Głównym w Krakowie. Tam spotkał się z publicznością w drodze do Sukiennic, gdzie miało miejsce przyjęcie z Prezydentem Miasta Krakowa.

Jego wizyta wiązała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Właśnie wtedy poleciał do Zakopanego śmigłowcem, który wylądował na Polanie Zgorzelisko. Następnie samochodami wraz z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zawieziono Karola nad Morskie Oko.

Na górskim szlaku w Polsce królewski elegant ubrany był w idealnie skrojony garnitur, toteż nie dało się przejść obok niego obojętnie. Podczas spaceru zauważył papierek po batonie. Jak na ekologa przystało, miał podnieść go z ziemi i wyrzucić do kosza.

Zaskoczył go smak wódki. Podczas krótkiej przerwy w schronisku poczęstowano go ziołową wódką, litworówką. "Oh, very strong drink" - zauważył Karol.

Omal nie kupił zamku na Dolnym Śląsku

Zdjęcie Karol III podczas wizyty w Polsce w 2008 roku / East News

Polskę ponownie odwiedził sześć lat później, a powodem jego wizyty było otwarcie Centrum Społeczności Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu, którego budowę objął swym patronatem.

Jego ostatnia dotychczasowa wizyta w Polsce miała natomiast miejsce w 2010 roku. Przyjechał wówczas ze swoją żoną Camillą, z którą odwiedził m.in. Warszawę, Dolny Śląsk i Białowieżę. W stolicy zjadł uroczysty obiad w Pałacu Prezydenckim wydany na cześć gości przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Białowieży następca tronu zwiedził m.in. Muzeum Przyrodnicze przy siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie obejrzał ekspozycje, spotkał się z dziećmi oraz przedstawicielami organizacji ekologicznych.

Podczas tejże wizyty polskie media obiegła informacja, że monarcha chce kupić na Dolnym Śląsku letnią rezydencję, a dokładnie zamek w Bożkowie.

Karol wraz z fundacją Ratujmy Brytyjskie Dziedzictwo rozpaczali nad opłakanym stanem zabytkowych posiadłości na Śląsku. Jego ostatnie spotkanie odbyło się z ministrem kultury i generalnym konserwatorem zabytków, a dotyczyło stanu zabytkowych domów wiejskich w Polsce.

Ostatecznie król Karol do Polski nie wrócił, a Pałac w Bożkowie nie został przez niego zakupiony. Do dziś stoi w takim samym stanie, w jakim zastał go brytyjski monarcha.