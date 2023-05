Książę William wraz z Kate Middleton odwiedzili dzielnicę Soho, przed weekendem koronacyjnym. Soho to jedna z najbardziej tętniących życiem części Londynu, znajdująca się w sercu rozrywkowego West Endu. Obecnie jest zagłębiem eleganckich restauracji, czy też modnych pubów.

Kate i William spotkali się z pracownikami metra oraz jednego z londyńskich pubów

Do Soho para książęca dotarła podróżując metrem Elizabeth Line ze stacji Acton Main Line do Tottenham Court Road. Nie bez powodu wybrali taki środek transportu. W taki sposób chcieli podziękować pracownikom Transport for London (TFL), którzy będą ciężko pracować w weekend koronacyjny.

Kate oraz William spotkali się m.in. kierownikiem ds. usług i infrastruktury, asystentem obsługi klienta, a także z maszynistką pociągu. W czasie spotkania księżna Kate podkreśliła, że “miło jest spotkać kobietę maszynistę".

W samej dzielnicy Soho Kate i William wybrali się do pubu Dog and Duck, aby porozmawiać z personelem, a także podziękować im za ciężką pracę. W przeszłości pub ten odwiedziło wiele znanych twarzy, w tym słynny pisarz George Orwell, który świętował tam, aby sukces “Folwarku zwierzęcego" w amerykańskim Klubie Książki Miesiąca. W pubie zagościła niegdyś i Madonna.

W międzyczasie spotkali się również z fanami na ulicach Soho. Jak zwykle para książęca bardzo pozytywnie zareagowała na obecność wiwatującego tłumu. Nie obyło się bez selfie oraz rozmów z fanami.

Zdjęcie Księżna Kate zawsze z uśmiechem spotyka się z fanami, z którymi życzliwie rozmawia / Chris Jackson/Getty Images / Getty Images

Czerwona kreacja księżnej Kate zachwyciła fanów

Jak zwykle księżna Kate pokazała klasę i zachwyciła fanów swoją stylizacją. Na wizytę założyła długą białą suknię Suzannah, którą zakryła eleganckim płaszczem Eponine London w odcieniu szkarłatnej czerwieni. Swój look dopełniła białymi czółenkami oraz małą torebką Mulberry w tym samym kolorze.

Kate jest fanką skromnej i eleganckiej biżuterii. Tym razem zdecydowała się na złote kolczyki z wiszącą perłą. Postawiła też na naturalny makijaż i rozpuszczone włosy. W takiej stylizacji wyglądała olśniewająco. Idealnie skrojony płaszcz fantastycznie podkreślił jej szczupłą sylwetkę, natomiast jego wyrazisty kolor wspaniale kontrastował z sukienką.

Zdjęcie Kate Middleton wyglądała zniewalająco w dopasowanym, czerwonym płaszczu / Chris Jackson/Getty Images / Getty Images

To jednak nie pierwszy raz, gdy Kate Middleton pokazała się w tym czerwonym płaszczu Eponine London. Podobną stylizację z płaszczem w roli głównej mogliśmy podziwiać podczas jej wizyty w National Portrait Gallery w Londynie, gdzie spotkała się ze współtwórcami książki "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020", opisującej życie mieszkańców Wielkiej Brytanii w czasie lockdownu.

