Słowa Aidy rzucają nowe światło na przyszłość. Wróżka zaapelowała do Polek

Życie i styl

Na Instagramie Aidy Kosojan-Przybysz pojawił się wyjątkowy apel do Polek. Krótko po publikacji pod postem zaroiło się od komentarzy - przesłanie trafiło do serc kobiet. Co radzi Aida?

Zdjęcie Na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz właśnie pojawiło się kolejne przesłanie, które wywołało niemałe poruszenie w komentarzach / Natasza Mludzik / East News