Aida Kosojan-Przybysz dba o regularny kontakt z fanami. W rozmowie z Beatą Sadowską znana jasnowidzka opowiadała niedawno o tym, dlaczego wrzesień jest "miesiącem mocy".

- Wrzesień to miesiąc, w którym dojrzewamy do podjęcia decyzji i postawienia granic. (...) Wrzesień 2023 to stanie na progu zmian, stawianie i burzenie granic. To przepiękny czas na oczyszczające rozmowy z szefem, partnerem, przyjacielem, przyjaciółką. Ważne, by mieć możliwość oczyszczającej rozmowy z sobą samym. Dlatego też w ostatnim tygodniu sierpnia czujemy się, jakbyśmy mieli w rękach zmiotki, szczotki, wiadro z czystą wodą. Bo właśnie wtedy zaczynamy wchodzić w ten czas otwartych oczu. Prawdziwie widzimy, co nam przeszkadza, czy granice, które przekraczamy to mur mentalny czy prawdziwy. To czas moment burzenia murów - mówiła Aida.

Pochodząca z Gruzji wizjonerka cieszy się w Polsce sporą popularnością. Aida uważa, że swój dar odziedziczyła po babci. W mediach społecznościowych często dzieli się swoimi wizjami i przepowiedniami. Publikuje też przesłania, które mają być wsparciem w rozwoju wewnętrznym Polek i Polaków. Fani i fanki w odpowiedzi dzielą się swoimi przeżyciami i dziękują Aidzie za kolejne inspirujące słowa.

Zdjęcie "Spojrzenie na samego siebie oczami zaufania potrafi czynić cuda" - mówi Aida / 123RF/PICSEL

- Kiedy świat odwraca się do Ciebie plecami, Ty odwróć się do siebie twarzą. W swoich oczach znajdziesz drogę. Biorąc się za rękę poczuj wsparcie. Twoja pomocna dłoń ma w sobie ciepło rąk Twoich przodków. Obudź w sobie ich bezwarunkową miłość do siebie - głosi najnowszy wpis Aidy.

Jasnowidzka dodaje:

- Kochaj, tul siebie nie jako osobę nad którą płaczesz i się użalasz, tylko zobacz w sobie osobę, w którą wierzysz oraz obdarzasz miłością i empatią. Spojrzenie na samego siebie oczami zaufania potrafi czynić cuda.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

"Tych słów dziś potrzebowałam. Dziękuję",

"Przepiękne słowa",

"Dziękuję, że jesteś i znów pokazałaś mi, co jest ważne w życiu i na czym mam się skupiać. Jesteś moim Aniołem Aido - kamień z serca mi spadł. Oddycham",

"Słowa tak bardzo potrzebne",

"W każdym z nas jest siła i piękno".

- czytamy w sekcji komentarzy.

