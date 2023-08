Słynne "bejba" zabrzmi w Kadzielni w Kielcach. "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu" jeszcze w sierpniu

Zakłady pogrzebowe na celowniku sanepidu. Wnioski napawają grozą

Ostatni weekend sierpnia to czas, na który mimo kończących się wakacji, czeka wielu miłośników muzyki polskiej i zagranicznej, ale nie tylko. W tym roku przygotowaliśmy nie lada niespodziankę: będzie różnorodnie, kolorowo, zabawnie i naprawdę spektakularnie! A wszystko to za sprawą wyśmienitych artystów, którzy wystąpią na scenie, aby bawić, dostarczać emocji, rozśmieszać.

Mocno i kobieco

Niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru będzie Loreen - dwukrotna laureatka Konkursu Piosenki Eurowizji: w 2012 roku uznanie w tym konkursie znalazła jej piosenka pod tytułem "Euphoria", a w 2023 roku sukcesem okazał się kawałek pt. "Tatoo" dzięki czemu, mająca marokańskie korzenie szwedzka piosenkarka, stała się drugą w historii konkursu osobą (pierwszą kobietą), która zwyciężyła dwukrotnie w tym konkursie. Obok niej na scenie historycznej Kadzielni zaśpiewa zjawiskowa Alessandra, która również porwała świat w konkursie Eurowizji 2023 piosenką pt." Queen of Kings".

Wszyscy na Kadzielnię!

W sobotę 26 sierpnia, na scenie kultowego, mogącego pomieścić 5,5 tysiąca widzów amfiteatru, w ramach kolejnej odsłony Magicznego Zakończenia Wakacji, pojawią się gwiazdy sceny rodzimej, których nie trzeba nikomu przedstawiać: Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, bryska i Smolasty. Oprócz nich wystąpi uwodzicielska Blanka z utworem "Solo" oraz urocza Margaret. Michał Szczygieł z utworem "Pocałunek lata" i Rubens w utworze pt. "Pantera Disco".

Pojawią się również piosenkarze młodego pokolenia: Dominik Dudek, Wiktor Dyduła oraz zwycięzca 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - niezwykle utalentowany wokalnie i aktorsko- Oskar Cyms z piosenką "Niech mówią". Kogo jeszcze zobaczymy na żywo w sobotni wieczór 26 sierpnia?

Wśród zagranicznych gwiazd wystąpi gorący Alvaro Soler, którego wpadające w ucho hity takie jak "Sofia", "Muero" czy "La Cintura" znane są niemal każdemu i skutecznie rozkręcą każdą imprezę, a które znalazły się na liście hitów Partnera tegorocznego koncertu - Radia Zet.

Na scenie zagoszczą także Ray Dalton z lekko brzmiącymi hitami ostatniego czasu między innymi "Do it again" oraz wciąż unosząca się na fali popularności Nea, która ze swoim spokojnym, akustycznym hitem pt. " Some say" wdarła się na czołówki list przebojów.

W trakcie trwania koncertu przeprowadzany będzie konkurs na Przebój Lata Radia Zet i Telewizji Polsat. Widzowie będą mogli oddawać głosy w drodze SMS na najlepszą piosenkę tego wieczoru. Koncert poprowadzą: Agnieszka Kołodziejska (Radio Zet) oraz Adam Zdrójkowski (Telewizja Polsat).

Wyjątkowa Świętokrzyska Gala Kabaretowa

W niedzielę 27 sierpnia fani kabaretowych numerów mogą spodziewać się prawdziwej uczty w wydaniu najlepszych, polskich kabareciarzy.

Gospodarzem wydarzenia będzie znany i lubiany Kabaret Skeczów Męczących, którego wspierać będzie Olga Bołądź. Na scenie pojawią się także spontaniczni artyści z Kabaretu Nowaki z oraz pełen energii i nowych pomysłów - Kabaret K2.

Publiczność będzie mogła rozluźnić się w towarzystwie Kabaretu Moralnego Niepokoju i znanego z ciętych ripost Roberta Górskiego, a także Kabaretu Młodych Panów, których skecze pełne są swoistej ironii i rozbawią nawet największych ponuraków.

Tradycyjnie już przed polską publicznością wystąpi komik młodego pokolenia Szymon Łątkowski, którego styl nie sposób podrobić. Zobaczymy także ikonę polskiej sceny kabaretowej, wyjątkowego aktora i człowieka - niezniszczalnego Jerzego Kryszaka.

Patronat medialny nad całym wydarzeniem objęła Interia.pl. Zarówno koncert, jak i część kabaretowa wydarzenia będą transmitowane przez Telewizję

Polsat od godziny 20.00.

