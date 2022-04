Smażenina to potrawa popularna w rodzinach, których członkowie pochodzą z Kresów Wschodnich. Przepis na udaną smażeninę jest często przekazywany z pokolenia na pokolenie. Niejednokrotnie jej przygotowanie przebiega wedle ustalonej tradycji i przypomina o korzeniach i tradycjach wyniesionych z terenów dzisiejszej Ukrainy.

"Do rodzinnego menu wniósł ją mój Tata, pochodzący z Monasterzysk, powiat Buczacz w województwie tarnopolskim, choć bliżej stamtąd do Stanisławowa. Smażeninka, choć to bomba kaloryczna, jest dla nas czymś więcej niż tylko jedzeniem. To całe misterium. Przygotowuje się ją w wielkanocny poranek, gdy starsi domownicy są w kościele na rezurekcji, a dzieci jeszcze śpią. Niegdyś zajmowała się tym Mama, teraz obowiązek przejęłam ja" - opisywała Elżbieta Socha na jednym z lokalnych portali.

Składniki Smażenina - składniki 1 kg kiełbasy tłustej białej i kiełbasy podwawelskiej

1/2 kg boczku wędzonego

1/2 kg szynki lub baleronu

20 ugotowanych kurzych jaj

smalec

chrzan

sól

pieprz

ćwikła

Jak przygotować tradycyjną smażeninę?

Pokrojony w słupki boczek, szynkę i dwa rodzaje kiełbasy podsmażamy na patelni. Ilość składników najlepiej wybrać "na oko", zależnie od liczby osób, dla których chcemy przygotować danie.



Zależnie od wytopionej z wędlin ilości tłuszczu, możemy jego ewentualny niedobór uzupełnić smalcem. Gdy mięso się wstępnie podsmaży, dodajemy świeżo utarty chrzan. Mieszając, kontynuujemy smażenie, by po niedługim czasie dodać pokrojone w ćwiartki jajka.



Po kilku minutach potrawa jest już gotowa. Podaje się ją tradycyjnie z ćwikłą.

