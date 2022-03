Spis treści: 01 Wielkanoc 2022 - dni wolne od pracy

02 Wielkanoc 2022 - dni wolne od szkoły

03 Wielkanoc 2022 - święta prawosławne

Przygotowania do Wielkanocy rozpoczęły się w Środę Popielcową. Od 2 marca trwa wielki post, czyli okres 40-dniowej pokuty przygotowującej chrześcijan do przeżycia ich najważniejszego święta - Wielkanocy. Wierni wyciszają się, poświęcają zadumie oraz swego rodzaju medytacji poprzez pochylenie nad własnym życiem i postępowaniem. Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. Obchodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktem kulminacyjnym świąt jest Triduum Paschalne, które rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy się w Wielką Niedzielę. Począwszy od poniedziałku, Triduum Paschalne wchodzi w skład Wielkiego Tygodnia.

Z Wielkanocą, która w tym roku przypada 17 kwietnia, powiązane są także daty kilku innych kościelnych uroczystości oraz świąt, m.in.:

Niedziela Palmowa - 10 kwietnia

- 10 kwietnia Wielki Czwartek - 14 kwietnia

- 14 kwietnia Wielki Piątek - 15 kwietnia

- 15 kwietnia Wielka Sobota - 16 kwietnia

- 16 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny - 18 kwietnia

- 18 kwietnia Wniebowstąpienie - 29 maja

- 29 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) - 5 czerwca

(Zielone Świątki) - 5 czerwca Boże Ciało - 16 czerwca

Wielkanoc 2022 - dni wolne od pracy

Choć Wielkanoc i powiązane z nią święta są ruchome, upamiętnienie zmartwychwstania zawsze przypada na niedzielę. Wynika to z fragmentów Pisma Świętego, zgodnie z którymi Chrystus powstał z martwych pierwszego dnia, czyli właśnie w niedzielę. Z tego powodu jest to dzień wolny, którego pracodawca nie musi "oddawać". W Polsce oraz innych krajach, gdzie wiodącą religią jest chrześcijaństwo, również Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wolnym od pracy.



Ponieważ jednak nasze pociechy zostaną w domu również we wtorek, warto, w miarę możliwości, wziąć dzień urlopu również 19 kwietnia, kiedy to - zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych - obchodzony jest Dzień Rowerowy. Jeśli tylko pogoda będzie sprzyjać, można wraz z dziećmi wybrać się na przejażdżkę. Rodzinny odpoczynek na łonie natury świetnie podsumuje okres świąteczny i pozwoli spalić kilka wielkanocnych smakołyków.

Wielkanoc 2022 - dni wolne od szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w Wielki Czwartek, czyli 14 kwietnia. Warto zaplanować swojemu dziecku około świąteczne atrakcje. Gotowanie i pieczenie zaprezentowane w odpowiedni sposób, na pewno spodobają się maluchom, zwłaszcza tym lubiącym eksperymenty. Przerwa potrwa aż do wtorku, 19 kwietnia, bądźcie zatem gotowi również na Lany Poniedziałek.

Zdjęcie Przerwa świąteczna w szkołach rozpocznie się 14 kwietnia / 123RF/PICSEL

Wielkanoc 2022 - święta prawosławne

W związku z obecną sytuacją, w naszym kraju pojawia się coraz więcej uchodźców z Ukrainy. Warto pomóc im zadomowić się w nowym otoczeniu. Jest to kraj, w którym wiodącym wyznaniem jest prawosławie. Kalendarz świąt w zasadzie niewiele różni się od katolickiego, podstawową różnicą jest tygodniowe opóźnienie.



W 2022 roku Wielkanoc Prawosławna przypada 24 kwietnia (niedziela). Jeśli zatem w waszym otoczeniu pojawili się uchodźcy ukraińscy, warto wskazać im prawosławne kościoły, które funkcjonują na terenie całej Polski. Pomóżmy im uczynić nadchodzące święta możliwie radosne a jajo będące symbolem odradzającego się życia, dało nadzieję na lepszą przyszłość dla ich ojczyzny.

