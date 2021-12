Smog w uzdrowiskach. Jak niektóre gminy oszukują turystów

Bartosz Kicior Życie i styl

Dołącz do nas:

Czy polskie miejscowości uznawane za uzdrowiska to naprawdę oazy, gdzie można odetchnąć czystym, świeżym powietrzem? Działacze na rzecz walki ze smogiem od dawna mają odpowiedź na to pytanie: nie. Ostatni przykład Szczyrku, który przegrał sprawę o zasadność wprowadzenia opłaty klimatycznej, tylko potwierdza to stanowisko.

Zdjęcie Nie wszystkie miejscowości pobierające opłatę klimatyczną mogą pochwalić się czystym powietrzem / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / East News