Jak informują specjaliści z IMGW - w czwartek zachmurzenie duże lub całkowite , a na południu Polski miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu . Mokro zrobi się także na północy - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze od 10 mm do 15 mm, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 9 st. C do 12 st. C, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju od 13 st. C do 15 st. C.