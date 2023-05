Spis treści: 01 Ktoś cię goni

02 Szkoła: zdajesz egzamin/piszesz sprawdzian

03 Śmierć

04 Sen o byłym/byłej

05 Brakujące zęby

06 Jesteś nagi/naga w miejscu publicznym

Sny są interesujące nie tylko dlatego, że trudno nam zrozumieć, jak to możliwe, że śnimy jakieś historie - te, które wydarzyły się naprawdę i te, które nigdy nie miały miejsca.

Dziś skupimy się na znaczeniu najpopularniejszych snów. Jest na tyle istotne, że nigdy nie powinniśmy ich ignorować.

Ktoś cię goni

Bycie ściganym jest jednym z najpowszechniejszych snów i nie bez powodu. Eksperci od snów uważają, że kiedy jesteś ścigany we śnie, prawdopodobnie unikasz stawienia czoła jakiemuś problemowi. Coś ukrywasz, niech pokazać prawdziwej twarzy, prawdziwych emocji albo czujesz, że nie nadążasz za życiem. Coś w twoim życiu cię dogania i jesteś przerażony, że coś się zaraz stanie. Oznacza to, że nadszedł czas, aby stawić czoła temu, czego tak unikasz. Może uda się znaleźć dobre rozwiązanie. Jeśli tego nie zrobisz, prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, będzie dużo większe.



Reklama

Szkoła: zdajesz egzamin/piszesz sprawdzian

Jeśli nie ty sam, to na pewno znasz kogoś, kto cyklicznie śni sen o sprawdzianie z matematyki. To ten rodzaj snu, który wywołuje ogromny niepokój i zostaje w głowie na długo. Zdaniem ekspertów jest to znak, że możesz obawiać się, że nie sprostasz jakiemuś zadaniu, że kogoś zawiedziesz. Być może nadszedł czas, aby dostosować swoje oczekiwania do oczekiwań innych.

Zobacz też: Cichy sygnał ukrytych problemów emocjonalnych. Zdradzą cię paznokcie

Zdjęcie Sny mówią o naszych lękach, ale też je wywołują / 123RF/PICSEL

Śmierć

Kiedy śnisz o śmierci, jest to znak, że dajesz z siebie zbyt wiele i czujesz się niedoceniony. Jest to oznaka wyczerpania psychicznego i główny wskaźnik, by zrewidować w końcu, ile energii wkładasz w pracę i ludzi. Najpewniej za dużo i czas pomyśleć o sobie.

Sen o byłym/byłej

Kiedy śnisz o byłym partnerze/byłej partnerce może to oznaczać, że czegoś ci w życiu brakuje - możesz czuć się zaniedbany w nowym związku. Możesz też podświadomie czuć, że nowa relacja to błąd.

Brakujące zęby

Kiedy śni ci się, że nie masz zębów (nieważne czy jednego, czy wszystkich), zwróć uwagę na lęk dotyczący niezdolności do samodzielnego zadbania o siebie. Ten sen jest zakorzeniony w strachu przed utratą stabilności, utratą środków do życia. Prawdopodobnie czujesz, że tracisz kontrolę albo niezależność.

Jesteś nagi/naga w miejscu publicznym

Sen o byciu nagim jest zakorzeniony w strachu przed obnażeniem się przed innymi. I nie chodzi tylko o nagość ciała, to też sen o lęku przed odkryciem swoich słabości, ułomności, niedomagań. Są rzeczy, które za wszelką cenę chcesz chronić przed innymi. Nagość we śnie to lęk, że to wszystko wyjdzie na jaw.

Zobacz też: Tybetański test osobowości. Weź kartkę, długopis i szybko wskaż odpowiedzi