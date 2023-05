Spis treści: 01 Jaki nos powinien mieć zdrowy kot?

02 Co oznacza mokry nos u kota?

03 Suchy koci nos. Czy mam się martwić?

04 Jakie tajemnice skrywają kocie nosy?

Jaki nos powinien mieć zdrowy kot?

Tak naprawdę nie ma jednego idealnego określenia na zdrowy nos u kota. W większości przypadków weterynarze twierdzą, że powinien on być lekko wilgotny i chłodnawy. Jednak zmiana stanu nosa z mokrego na suchy (i odwrotnie) jest naturalnym procesem fizjologicznym mruczków. Nie trzeba więc od razu się martwić, że nasz futrzak potrzebuje pomocy medycznej.

Oprócz wilgotności i temperatury nosa powinniśmy obserwować wszystkie zachowania naszego czworonożnego przyjaciela. Równie niepokojąca, co zmiany w obrębie nosa, może być utrata apetytu, a także pęknięcia lub strupy właśnie w okolicach nosa. W takim wypadku warto jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem w celu ustalenia przyczyny takich działań.

Co oznacza mokry nos u kota?

A co w przypadku, gdy nos kota jest bardziej mokry, niż zwykle? Niestety może to oznaczać chorobę naszego futrzaka. Szczególnie gdy takim objawom towarzyszą:

kaszel

katar

łzawienie oczu

problemy z oddychaniem

W takim przypadku powinniśmy jak najszybciej udać się do lecznicy weterynaryjnej.

Zdjęcie Nos kota powinien być lekko mokry i chłodny / 123RF/PICSEL

Pamiętajmy również, że mokry nos u kota może być powiązany choćby z poziomem wilgotności w mieszkaniu czy też stopniem nawodnienia kota. Im więcej nasz mruczek pije, tym większa szansa, że jego nos będzie mocniej wilgotny, niż zwykle.

Suchy koci nos. Czy mam się martwić?

Właściciele futrzaków przejmują się bardziej, gdy nos kota jest suchy. Jest to poniekąd prawda, gdyż właśnie suchy i gorący nos to pierwszy objaw kociej infekcji. Do alarmowych symptomów zaliczamy również kichanie i wydzielinę z nosa, łzawienie, problemy z oddychaniem oraz kaszel. Na takie przypadłości narażone są zwłaszcza koty wychodzące, jednak może to również spotkać te, które żyją tylko w domu. Co ciekawe podobne objawy mogą świadczyć o... alergii. W tym celu konieczne jest zasięgnięcie opinii weterynarza oraz ewentualne wykonanie badań diagnostycznych.

Cieplejszy, niż zwykle, nos naszego mruczka, może być jednak związany z suchością w pomieszczeniu, odwodnieniem organizmu, a także wygrzaniem. Szczególnie w ciepłych miesiącach, gdy koty wylegują się na słońcu, ich nosy mogą być lekko suche. Warto w tym przypadku obserwować właśnie te pozostałe symptomy.

Jakie tajemnice skrywają kocie nosy?

Nos to jeden z najważniejszych kocich narządów. Co prawda nie pełni aż tak kluczowej roli, jak u psa, jednak w wielu sytuacjach jest nieoceniony. Przydaje się mruczkom, chociażby w sytuacji, gdy są blisko małych kawałków pożywienia. Wynika to z faktu, że "z bliska" nie widzą najlepiej i w takich sytuacjach muszą polegać właśnie na węchu. Do tego stopnia, że od woni pokarmu zależy, czy kot go zje. Z tego też względu starsze mruczki lub w trakcie infekcji, mogą nie zjeść posiłku.

Zdjęcie Na świecie nie ma dwóch kotów z identycznymi nosami / 123RF/PICSEL

Ciekawostka: na świecie nie ma dwóch kotów z identycznymi nosami! Są to dla mruczków tak samo indywidualne elementy, jak dla ludzi odciski palców.

Kolejną tajemnicą kociego nosa jest fakt, że jest on przekaźnikiem emocji. Pocierając nim, futrzak okazuje zadowolenie i aprobatę. Natomiast gdy mruczek dotyka nosem właściciela, pokazuje, że czuje się z nim bezpiecznie.

Węch pozwala kotu także odbierać sygnały z otoczenia, odróżniać "swoich" od "obcych", wyczuwać zagrożenie, a także lepiej orientować się w terenie.

