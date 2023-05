Spis treści: 01 Tłusta, posklejana sierść u kota

Tłusta, posklejana sierść u kota

Jednym z symptomów, które powinny zastanowić właścicieli kotów, jest tłusta sierść u kota. Koty to wielkie czyściochy, które bardzo dużo czasu w ciągu dnia poświęcają na pielęgnację swojego futra. W ślinie zwierzęcia zawarte są składniki działające antybakteryjnie i utrzymują zwierze w czystości oraz zapobiegają infekcjom, dlatego mokra, ciężka i posklejana sierść u kota powinna budzić zaniepokojenie.

Zdjęcie Niezdrowy wygląd kociej sierści może być spowodowany złą dietą / 123RF/PICSEL

Przyczyn takiego zjawiska może być wiele: począwszy od nieprawidłowej diety, która jest najczęstszą tego przyczyną, przez nadwagę (otyłe pupile mogą nie być w stanie sięgnąć w każde miejsce na ciele) po zapalenie stawów, choroby jamy ustnej, cukrzycę czy niedoczynność tarczycy. Ból związany z tymi schorzeniami może utrudniać higienę, czego efektem jest tłusta sierść u kota. Jeśli szczególnie brzydko wygląda futro u nasady ogona, może to świadczyć o zaburzeniach hormonalnych.



Zmierzwiona i matowa sierść u kota

Jak nie powinna wyglądać sierść kota? Jeśli zauważymy, że futro jest nastroszone i utraciło blask, to kolejny powód, by zastanowić się nad wizytą u weterynarza. Zmierzwiona sierść u kota może pojawić się na przykład w sytuacji, gdy pupil jest przeziębiony. Często futro matowieje, gdy organizm zwierzaka jest wycieńczony, do czego może dojść, jeśli jest chory.

Zdjęcie Zmierzwiona sierść u kota może być objawem choroby / 123RF/PICSEL

U niektórych kotów sierść matowieje także wiosną i jesienią, kiedy zwierzaki zmieniają futro. Jest to duże obciążenie dla ich organizmów, co może wywołać problemy z sierścią. Kolejnym powodem brzydkiego wyglądu futra bywa także nieodpowiednia dieta. Matowa sierść u kota to objaw, który powinien budzić niepokój właściciela. Rozwarstwiona sierść u kota może być także objawem problemów z nerkami.



Kotu wypada sierść kępkami

Zmiana futra wiosną i jesienią to naturalny proces, jednak jeśli kotu wypada sierść kępkami, zauważamy łysienie plackowate albo nadmierne wypadanie sierści to kolejny powód, aby udać się do weterynarza, bo przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Najłagodniejszymi powodami może być niedobór składników odżywczych lub alergia pokarmowa. Jednak jeśli kotu wypada sierść kępkami, może to także oznaczać:

stan zapalny,

stres i nadmierne wylizanie się,

pasożyty skóry,

zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

zakażenia grzybicze,

ból.

Warto uważnie przyglądać się futrom pupili i gdy zauważymy nieprawidłowości natychmiast reagować, bo choć czasem wystarczy jedynie zmiana karmy, w innych przypadkach brzydka sierść u kota może być objawem poważnych chorób.

