Który rogal jest odmieńcem? Bardzo trudny test na spostrzegawczość

Przyjrzyj się uważnie powyższemu obrazkowi pełnemu rogalików. Każdy z nich ma inny kierunek i jest rozrzucony po całym tle, co znacząco utrudnia zadanie. Twoim celem jest odnalezienie jednego wyjątkowego rogalika, który różni się od reszty. Nie spiesz się, obserwuj szczegóły i zwracaj uwagę na kształt, ułożenie oraz orientację każdego smakołyku. Zadanie wymaga skupienia, cierpliwości i ostrego oka. Tylko wtedy uda Ci się wskazać właściwy rogalik. Spróbuj swoich sił i sprawdź, jak szybko potrafisz zauważyć różnicę! Spróbuj dokonać tego w mniej niż 10 sekund. Powodzenia.

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki

Poprawne rozwiązanie

Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! Oznacza to, że jesień nie wpłynęła znacznie na twoją koncentrację i świetnie sobie radzisz z dostrzeganiem drobnych szczegółów. Jednak jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas świadczy o twoich umiejętnościach:

mniej niż 5 sekund - jesteś osobą o niebywałej dociekliwości i trudno jest coś przed tobą ukryć;

5-10 sekund - jesteś człowiekiem spostrzegawczym, jednak warto nad tym jeszcze popracować, gdyż niektóre sprawy mogą być dla ciebie niezauważalne;

Więcej niż 10 sekund - twoja spostrzegawczość uległa pogorszeniu i należy się jej przyjrzeć. Regularne wykonywanie zagadek może ci w tym pomóc.

Jeśli jednak nie udało ci się znaleźć rogala różniącego się od reszty, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację i spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres, zmęczenie lub właśnie pogoda. Być może ten dzień był dla ciebie trudny? Nie zniechęcaj się do kolejnych łamigłówek, następnym razem będzie lepiej! Podpowiedź: jeden rogal ma mniej posypki. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej na obrazku sprawdzisz prawidłową odpowiedź.

Poprawna odpowiedź Canva Pro INTERIA.PL

