Spostrzegawczy jak sokół? Czy wyłapiesz szczegół, którego inni nie dostrzegą
Tylko najbardziej spostrzegawczy wyłapią różnicę! Na tym obrazku kryje się specjalny rogalik świętomarciński, który różni się od pozostałych. Czy uda ci się go znaleźć wśród tłumu pozornie identycznych smakołyków?
Który rogal jest odmieńcem? Bardzo trudny test na spostrzegawczość
Przyjrzyj się uważnie powyższemu obrazkowi pełnemu rogalików. Każdy z nich ma inny kierunek i jest rozrzucony po całym tle, co znacząco utrudnia zadanie. Twoim celem jest odnalezienie jednego wyjątkowego rogalika, który różni się od reszty. Nie spiesz się, obserwuj szczegóły i zwracaj uwagę na kształt, ułożenie oraz orientację każdego smakołyku. Zadanie wymaga skupienia, cierpliwości i ostrego oka. Tylko wtedy uda Ci się wskazać właściwy rogalik. Spróbuj swoich sił i sprawdź, jak szybko potrafisz zauważyć różnicę! Spróbuj dokonać tego w mniej niż 10 sekund. Powodzenia.
Poprawne rozwiązanie
Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! Oznacza to, że jesień nie wpłynęła znacznie na twoją koncentrację i świetnie sobie radzisz z dostrzeganiem drobnych szczegółów. Jednak jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas świadczy o twoich umiejętnościach:
- mniej niż 5 sekund - jesteś osobą o niebywałej dociekliwości i trudno jest coś przed tobą ukryć;
- 5-10 sekund - jesteś człowiekiem spostrzegawczym, jednak warto nad tym jeszcze popracować, gdyż niektóre sprawy mogą być dla ciebie niezauważalne;
- Więcej niż 10 sekund - twoja spostrzegawczość uległa pogorszeniu i należy się jej przyjrzeć. Regularne wykonywanie zagadek może ci w tym pomóc.
Jeśli jednak nie udało ci się znaleźć rogala różniącego się od reszty, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację i spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres, zmęczenie lub właśnie pogoda. Być może ten dzień był dla ciebie trudny? Nie zniechęcaj się do kolejnych łamigłówek, następnym razem będzie lepiej! Podpowiedź: jeden rogal ma mniej posypki. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej na obrazku sprawdzisz prawidłową odpowiedź.
