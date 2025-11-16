Spis treści: Na co dobry jest berberys? Nie tylko sprawdza się w ogrodzie Co można znaleźć w berberysie? Dobroci ma bez liku Co jeszcze można znaleźć w berberysie? Jak jeść berberys? Nie musisz żałować!

Na co dobry jest berberys? Nie tylko sprawdza się w ogrodzie

Berberys najczęściej kojarzony jest z krzewem ozdobnym i to jeden ze słuszniejszych tropów. Okazuje się, że krzew wydaje owoce, które jednak nie zawsze są punktem zainteresowania. Całkiem niesłusznie! Owoce berberysu są bardzo cenne i za granicą się nimi wręcz zajadają: w wersji suszonej, jak i surowej. Co prawda, suszony berberys jest bardzo kwaśny i przylgnął do niego przydomek "wschodniej cytryny", ale też jego struktura przypomina żelki.

Suszony berberys może niektórym przypominać żurawinę, ale jest nieco kwaśniejszy i dla równowagi jest bardzo orzeźwiający. W krajach arabskich owoce zastępują rodzynki: dodawane są do tamtejszych słodkich smakołyków, ale idealnie sprawdzają się do dań wytrawnych. W wielu krajach Azji są doskonałym i bardzo popularnym dodatkiem do ryżu i dań na bazie ryżu.

Co można znaleźć w berberysie? Dobroci ma bez liku

Berberys jest wykorzystywany nie tylko w kulinariach, ale także jest powszechnie używany w medycynie ludowej. Wszystko dlatego, że ma bogaty skład i jego suplementowanie może poprawić funkcjonowanie organizmu. Co można znaleźć w berberysie? To źródło m.in. kwasów organicznych (kwasy: jabłkowy, winowy, bursztynowy, cytrynowy), antocyjanów, polifenoli, garbników oraz alkaloidów.

Taki skład sprawia, że owoce berberysu są bardzo korzystne dla organizmu. Przede wszystkim mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co pomaga w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, ale nie tylko. Berberys świetnie sprawdza się wtedy, kiedy dokuczliwe stają się dolegliwości w jamie ustnej, takie jak pleśniawki, afty i inne stany zapalne np. dziąseł. Działanie przeciw bakteriom sprawia, ze berberys może być zaliczany do tzw. naturalnych antybiotyków.

Co jeszcze można powiedzieć o berberysie? Składniki aktywne zaliczane są do przeciwutleniaczy, które nie tylko pomagają rozprawiać się z chorobami cywilizacyjnymi, ale mogą również redukować ilość wolnych rodników, odpowiedzialnych m.in. za szybsze starzenie się komórek organizmu. Co więcej, substancje czynne w berberysie pomogą również sprawniej pozbywać się toksyn, a to z kolei pomaga odciążyć wątrobę oraz nerki.

Co jeszcze można znaleźć w berberysie?

Berberys suszony ma jeszcze kilka cennych substancji, które powinny zainteresować wszystkich tych, którym kondycja organizmu leży na sercu. Małe owoce to źródło witaminy C, która najbardziej znana jest w kontekście odporności, ale nie wolno zapominać, że ma wiele więcej zasług. Przede wszystkim pomaga utrzymać żyły i inne naczynia krwionośne w doskonałej kondycji, a to przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi oraz sprawniejszą pracę serca. Pamiętajmy również o to, że witamina C dba o młody wygląd skóry, ponieważ pomaga syntetyzować kolagen, co sprawia, że zmarszczki tworzą się rzadziej.

Berberys zawiera także witaminę A, która również jest dobra wtedy, kiedy trapią nas dolegliwości skórne: substancja ta pomaga rozprawiać się ze stanami zapalnymi oraz ułatwiać gojenie się ran. Pamiętajmy, że witamina A dobrze działa również na oczy. Nie zapominajmy o tym, że berberys ma także tzw. witaminę młodości, czyli witaminę E, która pomaga poprawiać kondycję skóry, a także wygładzać zmarszczki.

Jak jeść berberys? Nie musisz żałować!

Wiemy już, że suszony berberys to zdrowy produkt, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć go do naszej diety. Co prawda, nie każdemu jego smak może odpowiadać i nie wszyscy potrafią umiejętnie go skomponować w swoich posiłkach. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zjadać go jako przekąskę lub wtedy, kiedy mamy chęć na coś słodkiego.

Jeśli niestraszne nam kulinarne eksperymenty, to możemy dodawać suszony berberys do sałatek, deserów, koktajli albo wypieków. Z owoców można przygotować napar: jedną łyżeczkę suszonego berberysu wystarczy zalać szklanką gorącej wody i pić jako rozgrzewający i leczniczy napar.

Uwaga: z berberysem nie powinno się przesadzać. Jeśli chcemy traktować suszone owoce jako suplement diety, to warto trzymać się dawki wynoszącej dwie łyżki dziennie. Choć suszony berberys jest zdrowy, to nie wszyscy mogą z niego korzystać. Przede wszystkim wystrzegać się nim powinny kobiety w ciąży oraz osoby przyjmujące medykamenty na stałe, ponieważ substancje czynne mogą wchodzić w interakcje z lekami.

