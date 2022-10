"Sprawa dla reportera" emitowana jest w Telewizji Polskiej już od prawie 40 lat. Od pewnego czasu jednak program prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz jest krytykowany za niską jakość i brak rzetelności reportaży. Internauci często wyśmiewają odcinki m.in. z powodu występów disco polo.

"Sprawa dla reportera" traci widzów

Okazuje się, że przekłada się to na oglądalność programu. Odcinki "Sprawy dla reportera" w jesiennej ramówce TVP ogląda przeciętnie 1,25 mln widzów. Największe zainteresowanie wzbudził odcinek wyemitowany 15 września. Śledziło go 1,41 mln odbiorców.

To oznacza, że oglądających "Sprawę dla reportera" jest aż o 330 tys. mniej niż rok temu. Wtedy w tym okresie program zgromadził przed ekranami telewizorów 1,58 mln widzów. Jest to naprawdę spory spadek i powód do zmartwień dla producentów.

