Ćwiczenie na elastyczne myślenie. Pamiętasz podstawy z matematyki?

Zagadki nie muszą być nudne, wystarczy odrobina wyobraźni i chęć rozwiązania testu. Oto jedna z takich łamigłówek, podczas których musisz wczuć się w rolę nauczyciela. Wyobraź sobie, że w twojej klasie znajduje się 24 uczniów, a 3/4 z nich to dziewczęta. Jednak musisz wskazać, ile uczniów to chłopcy. Wytęż umysł i nastaw stoper, gdyż na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotów? Start!

W klasie jest 24 uczniów. ¾ z nich to dziewczyny. Ile jest chłopców?

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się znaleźć brakującą liczbę? Jeśli tak - gratulacje! To znak, że wciąż pamiętasz podstawy matematyki, a twój umysł jest plastyczny. A jeśli natomiast napotkałeś trudność już na tym etapie - nie martw się. Pamiętaj, że takie zadania są przede wszystkim formą zabawy i sposobem na trening mózgu. Każde podejście do łamigłówki rozwija koncentrację, kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

3/4 × 24 = 18 - tyle dziewczyn jest w klasie.

24 - 18 = 6 - tyle jest chłopców w klasie.

W klasie jest 6 chłopców.

Podobała ci się nasza zabawa? Weź udział w innych testach na inteligencję:

"Nomada": Co zobaczyć w Alanyi? To "tureckie Władysławowo" INTERIA.PL