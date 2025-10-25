Sprawdź, jak elastyczny jest twój umysł. Prosta zagadka matematyczna
Plastyczne myślenie może czasem ulegać pogorszeniu, zwłaszcza gdy nad nim nie pracujemy i nie wykonujemy odpowiednich ku temu ćwiczeń. Mózg jak każdy inny mięsień potrzebuje pracy. Potraktuj tę zagadkę, jako formę porannej rozgrzewki. Masz ograniczony czas, więc go nie marnuj. Powodzenia!
Ćwiczenie na elastyczne myślenie. Pamiętasz podstawy z matematyki?
Zagadki nie muszą być nudne, wystarczy odrobina wyobraźni i chęć rozwiązania testu. Oto jedna z takich łamigłówek, podczas których musisz wczuć się w rolę nauczyciela. Wyobraź sobie, że w twojej klasie znajduje się 24 uczniów, a 3/4 z nich to dziewczęta. Jednak musisz wskazać, ile uczniów to chłopcy. Wytęż umysł i nastaw stoper, gdyż na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotów? Start!
W klasie jest 24 uczniów. ¾ z nich to dziewczyny. Ile jest chłopców?
Prawidłowe rozwiązanie
Czy udało ci się znaleźć brakującą liczbę? Jeśli tak - gratulacje! To znak, że wciąż pamiętasz podstawy matematyki, a twój umysł jest plastyczny. A jeśli natomiast napotkałeś trudność już na tym etapie - nie martw się. Pamiętaj, że takie zadania są przede wszystkim formą zabawy i sposobem na trening mózgu. Każde podejście do łamigłówki rozwija koncentrację, kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:
- 3/4 × 24 = 18 - tyle dziewczyn jest w klasie.
- 24 - 18 = 6 - tyle jest chłopców w klasie.
W klasie jest 6 chłopców.
Podobała ci się nasza zabawa? Weź udział w innych testach na inteligencję: