Test na szybkie myślenie z podstaw matematyki

Zagadki matematyczne są świetnym sposobem na nudę oraz trening mózgu. Pozwalają poprawiać logikę i szybkość myślenia. Jednak, gdy zadanie objęte jest presją czasu, to zdarza się popełniać błędy, nawet w najprostszych łamigłówkach. Dzisiaj sprawdź się w zagadce z podstaw matematyki. Poniżej znajdziesz ćwiczenie, które sprawdzi, jak plastyczny jest twój umysł i czy pamiętasz jeszcze coś z czasów szkolnych. Wyobraź sobie, że siedzisz w ławce, a nauczycielka nagle wyrywa cię do odpowiedzi. W 10 sekund musisz podać rozwiązanie. Czy ci się uda? Sprawdź to! Powodzenia.

3 + 4 +2 - 7 x 2 + 8 x 1 + 9 + 8 - 1 = ?

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozwikłać tę zagadkę? Przekonajmy się. Być może tylko wydaje ci się, że twoja odpowiedź jest poprawna. Jeśli jednak okaże się zgodna, to gratulacje! Twoje szare komórki świetnie się spisały. Jeżeli wynik nie będzie prawidłowy, to nic się nie stało. Warto traktować tego typu łamigłówki, jako formę zabawy. To miejsce do prób i błędów. Pamiętaj, że dużą rolę w tym zadaniu odgrywała poprawna kolejność wykonywania działań. Oto rozwiązanie. Musisz odkryć, co kryje się pod znakiem zapytania: 3 + 4 +2 - 7 x 2 + 8 x 1 + 9 + 8 - 1 = ?

Należy zacząć od mnożenia, o czym użytkownicy często zapominają:

7 × 2 = 14

8 × 1 = 8

Następnie już z górki, gdyż zadanie trzeba wykonać od lewej do prawej: 3 + 4 + 2 - 14 + 8 + 9 + 8 - 1 = ?

Poprawna odpowiedź to: 19.

