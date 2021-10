"Squid Game" ma negatywny wpływ na uczniów? Szkoły apelują do rodziców

O czym jest serial "Squid Game"?

"Squid Game" to dramat z Korei Południowej, który na Netflixie pojawił się 17 września 2021 roku. Od tamtego czasu produkcja zdobyła rzeszę fanów na całym świecie.



W tym dziewięcioodcinkowym serialu 456 pogrążonych w długach osób bierze udział w rozgrywkach inspirowanych grami z dzieciństwa. Zdesperowani walczą o duże pieniądze. Nie wiedzą jednak, że mogą stracić życie.



Szkoły apelują do rodziców

Zauważono, że dzieci oraz młodzież próbuje naśladować sceny z serialu "Squid Game". Sygnały świadczące o tym, że serial może negatywnie wpływać na uczniów, zaobserwowano w jednej z brytyjskich szkół.



Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej im. Johna Bramstona w Ilford otrzymali list od dyrekcji. Dotyczył on zachowania dzieci, które podczas zabawy udają oddawanie strzałów do siebie nawzajem, by w ten sposób odwzorować serial.

Zaznaczono, że kopiowanie scen może być niebezpieczne, a rodzice uczniów, którzy przejawią takie zachowanie, będą wzywani do szkoły. Ponadto podkreślono, że serialu nie powinny oglądać osoby poniżej 16. roku życia.

Proszę też wyraźnie powiedzieć swoim pociechom, że udawanie strzelania do siebie nie jest właściwe i akceptowalne.

Podobne zachowanie zaobserwowano w Belgii. W jednej ze szkół doszło do znęcania się nad osobami, które nie zdołały ukończyć zadań z serialu. Do rodziców zwrócono się, by porozmawiali z dziećmi i podkreślili, by nie stosowali przemocy wobec słabszych.



