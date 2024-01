Spis treści: 01 Kiedy zaczyna się post wielkanocny 2024? Środa Popielcowa 2024

02 Jaka jest symbolika Środy Popielcowej?

03 Czy trzeba iść do kościoła w Środę Popielcową? Oto co mówi kościół

Kiedy zaczyna się post wielkanocny 2024? Środa Popielcowa 2024

Środa Popielcowa rozpoczyna tradycyjny, 40-dniowy okres postu, wypadając dokładnie 46 dni przed Wielkanocą (40 dni bez wliczania niedziel). W kościele katolickim jest dniem pokutnym, obchodzonym w wyjątkowy sposób.

Popielec jest ruchomą uroczystością, której data co roku różni się w zależności od terminu Wielkanocy. Zawsze jest to jednak przedział pomiędzy 4 lutego a 10 marca. W tym roku katolicy rozpoczną wielki post 14 lutego. Ważna uroczystość zbiegnie się więc z innym, popularnym świętem - Walentynkami. Dla niektórych może to rodzić spore problemy.

Jaka jest symbolika Środy Popielcowej?

Środa Popielcowa swoją nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Wierni, uczestniczący tego dnia w liturgii, usłyszą z ust księdza formułkę: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Podobny zwrot jest przypomnieniem o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zdjęcie Środa Popielcowa swoją nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem / Karol Porwich/East News / East News

Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. Wtedy też ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Sam popiół jest zaś istotnym symbolem przemijania. Mówi wprost, że to co materialne i doczesne - przemija.

Czy trzeba iść do kościoła w Środę Popielcową? Oto co mówi kościół

Środa Popielcowa to szczególnie obchodzone w Kościele Katolickim święto. W jego trakcie wierni, którzy ukończyli 18 lat, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. W tym dniu obowiązuje również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. "Wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" - instruuje Kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanoniczego.

Sporo pytań pojawia się jednak w kontekście konieczności uczestniczenia w liturgii. Czy nie pójście do kościoła w Środę Popielcową to grzech? W Kościele Katolickim występują uroczystości liturgiczne, które nie są świętami nakazanymi. Jedną z nich jest właśnie Środa Popielcowa. Katolicy nie mają więc obowiązku uczestniczenia tego dnia we Mszy św.

Zdjęcie Czy nie pójście do kościoła w Środę Popielcową to grzech? Kościół mówi jasno / 123RF/PICSEL

Wypadająca w Walentynki Środa Popielcowa nie wszystkim może się jednak spodobać. Niezadowolone mogą być szczególnie, chcące uroczyście świętować dzień zakochanych, pary. Wierzący będą musieli zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Obowiązywał będzie ich również post.

Wypadająca 14 lutego Środa Popielcowa wyznaczy termin kolejnych, ważnych dla katolików uroczystości. Niedziela Palmowa wypadnie więc 24 marca, zaś Wielkanoc tydzień później - w niedzielę 31 marca. Poniedziałek Wielkanocny obchodzony będzie 1 kwietnia. Tego dnia wypadnie również Prima Aprilis.

