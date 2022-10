Stare telefony warte fortunę. Na te modele polują kolekcjonerzy

Nie mają kolorowych wyświetlaczy, leżą na dnie szuflad, a na przeciętnym konsumencie nie robią żadnego wrażenia. Mowa o starych telefonach komórkowych - tych, które prawdopodobnie były naszymi pierwszymi modelami. Niezniszczalna "cegła", czyli słynna Nokia 3310 dziś jest warta fortunę. Co ciekawe, stare modele wcale nie muszą działać, żeby przyciągnąć zapalonych kolekcjonerów. Sprawdź, czy wśród swoich szpargałów masz te poszukiwane na rynku telefonicznym stare modele komórek, dzięki którym być może się wzbogacisz.

Niezniszczalne Nokie

Ilość memów traktujących o niezniszczalności Nokii "cegieł", jest niezliczona. Jednak nie tylko dzięki tej cesze stare Nokie są dziś tak bardzo pożądane. Pamiętacie model 8110, który miał zupełnie nowatorski sposób otwierania? Zyskał popularność dzięki filmowi "Matrix". Dziś wartość tego modelu w oryginalnym opakowaniu sięga 3 tys. euro. W przypadku telefonów używanych jest to oczywiście nieco mniej.

Zdjęcie Niezniszczalny model Nokii 3310 / 123RF/PICSEL

Z kolei Nokia 3310, czyli słynna "cegła" jest jednym z najlepiej sprzedających się telefonów komórkowych na świecie. Dodatkowo, jest to jeden z pierwszych telefonów komórkowych, który mógł wysyłać dłuższe wiadomości tekstowe. Dziś ten model w oryginalnym opakowaniu jest wart ok. 300 euro.

Motorola 8000x

Zdjęcie Stare modele Motoroli również są w cenie / 123RF/PICSEL

Wiedzieliście, że Motorola 8000x o pierwszy na świecie prawdziwy ręczny telefon komórkowy? Patent na ten model został zarejestrowany już w 1973 roku. Z kolei pierwszym wprowadzonym na rynek modelem była Motorola DynaTAC 8000X, sprzedawana od 13 marca 1984 roku. Mógł przechowywać maksymalnie 30 numerów telefonów.

Ten model można obecnie sprzedać nawet za... 4 tys. euro.

Pierwszy iPhone

iPhone 2G, znany również pod nazwą iPhone EDGE był pierwszym wprowadzonym na rynek modelem należącym do smartfonów rodziny Apple Inc. Zaprezentowano go w 2007 roku i był prawdziwym objawieniem i luksusem na rynku telefonów komórkowych. Dziś ten model w oryginalnym opakowaniu wart jest od 500 do 1000 euro. Modele zapieczętowane są wartne nawet do 2,5 tys. euro.

