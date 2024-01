Staropolskie imię, które odeszło w zapomnienie. Nadano je tylko cztery razy

Spis treści: 01 Co to znaczy imię Bronisława?

02 Z jakiego kraju pochodzi imię Bronisława?

03 Jaka jest Bronisława?

04 Popularność imienia Bronisława w Polsce

05 Błogosławiona Bronisława - patronka

06 Kiedy są imieniny Bronisławy?

Co to znaczy imię Bronisława?

Imię Bronisława złożone jest z dwóch członów takich jak "broni" oraz "sława". Oznaczać więc będzie osobę, która "broni sławy" lub "jest strzeżona sławą".

Z jakiego kraju pochodzi imię Bronisława?

Imię Bronisława pochodzi z Polski. Pierwsze źródła, które zarejestrowały to imię, zostały wydane w XIII wieku. Przyjmuje się, że to właśnie w tym czasie zaczęto go używać.

Zdjęcie Osoby noszące nietypowe imiona wkładają wiele wysiłku, by odszukać jego pochodzenie i znaczenie / 123RF/PICSEL

Jaka jest Bronisława?

Bronisława jest osobą, która jest towarzyska. Lubi przebywać w gronie bliskich, ale też nic nie stanie jej na przeszkodzie, żeby poznać się z tymi, których nie zna. Swoją pewnością siebie przyciąga innych i bez problemu nawiązuje relacje. Wobec ludzi jest nie tylko otwarta, ale też szczera.

Bronisława w dążeniu do celu jest nieugięta. Swoją ambicją i pracowitością może osiągnąć wszystko, czego pragnie. Żadne trudności nie są w stanie stanąć jej na drodze i pokrzyżować tego, co sobie założyła. Dzięki temu czekają na nią liczne sukcesy w życiu zawodowym.

W związkach Bronisława jest osobą, na którą można liczyć. W razie potrzeby za partnerem pójdzie w ogień. Ukochanego potrafi obdarować swoim wewnętrznym ciepłem i dobrocią w całej okazałości. Lepiej jednak nie zachodzić jej za skórę.

Popularność imienia Bronisława w Polsce

To jedno z najrzadszych imion w Polsce. Noszą je osoby silne, twórcze i inteligentne Według portalu dane.gov.pl w rejestrze PESEL w styczniu 2023 roku imię Bronisława wystąpiło 22 236 razy. W 2022 roku to imię zostało nadane jedynie 4 nowo narodzonym dziewczynkom. Imię jest więc coraz mniej popularne.

Błogosławiona Bronisława - patronka

Patronką kobiet o imieniu Bronisława jest Błogosławiona Bronisława. Pochodziła ze Śląska, a dokładniej z klanu Odrowążów z Kamienia Śląskiego. Należała do krakowskiego klasztoru sióstr norbertanek, do którego dołączyła, będąc młodą dziewczyną. Tam pomagała biednym i potrzebującym.

Błogosławiona Bronisława została beatyfikowana przez papieża Grzegorza XVI w 1893 roku. Uznaje się ją nie tylko za patronkę kobiet o imieniu Bronisława, ale także patronkę ziemi opolskiej, Krakowa i Królestwa Polskiego.

Kiedy są imieniny Bronisławy?

Termin obchodzenia imienin Bronisławy wyznaczony jest tylko na jeden dzień w roku. Kobiety o imieniu Bronisława mogą świętować jedynie 1 września.