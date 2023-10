Skąd pochodzi imię Gabriela?

Imię Gabriela to żeńska forma imienia Gabriel. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza dosłownie wojownika Bożego.

Patronką kobiet noszących to imię jest Błogosławiona Gabriela Bourla (1746-1794) - siostra zakonna z klasztoru Urszulanek w Valenciennes we Francji. Podczas Rewolucji Francuskiej uciekła ona wraz z innymi siostrami do Mons, ale nie uchroniło jej to przed śmiercią. Żołnierze odnaleźli siostry i wszystkie zginęły pod gilotyną.

Jaka jest Gabriela?

Gabriela jest dosłownie wulkanem uczuć - towarzyska, otwarta i bezpośrednia, cieszy się ogromnym powodzeniem u płci przeciwnej, chętnie flirtuje i kokietuje mężczyzn. Kobieta nosząca to imię ma na koncie zazwyczaj sporo romansów i burzliwych związków, ale także wiele złamanych serc. Gabriela ma bowiem duże wymagania i długo szuka idealnego mężczyzny. Jeśli go znajdzie, jest w stanie iść na liczne kompromisy, tworzyć miłą atmosferę w związku i dążyć do ugodowego rozwiązywania sporów. Szczerze zakochana Gabriela potrafi być fantastyczną przyjaciółką i podporą życiową dla swojego mężczyzny, a jeśli już zdecyduje się na założenie rodziny - całkiem dobrą mamą.

Gabriela wysoko ceni sobie przyjaźń i bardzo lubi spędzać czas w towarzystwie bliskich osób. Ma niezłą intuicję do ludzi, więc zazwyczaj udaje się jej uniknąć kłopotów i towarzyskich wpadek, ale dobra pamięć sprawia, że długo rozpamiętuje doznane krzywdy i tylko wyczekuje momentu rewanżu.

Gabriela jest zazwyczaj energiczna, pełna entuzjazmu i otwarta na przygody, podróże i nowe wyzwania. Nie lubi rutyny, rzadko się nudzi i jest dosłownie urodzoną optymistką. Chętnie pomaga zarówno ludziom jak i zwierzętom, więc powinna zdecydować się na zawód, który pozwoli jej działać dla innych.

Gabriela: Idealny zawód

W życiu prywatnym Gabriela potrafi być szalona, ale w pracy jest spokojna i zrównoważona. Nie jest wprawdzie typem przywódcy oraz karierowicza i woli pracować w cieniu, ale dobrze zna swoją wartość i nie da sobą pomiatać. Gabriela ma w sobie głęboką potrzebę uczestnictwa w wielkich i ważnych przedsięwzięciach i uwielbia pracować na rzecz innych. Nie straszne są jej również delegacje i wyjazdy służbowe, bo kocha podróże i nie lubi rutyny. Jest pracowita, zaradna i można na nią liczyć.

Gabriela świetnie odnajdzie się w takich zawodach jak podróżniczka, modelka, stewardesa, dziennikarka, artystka i aktywistka.

Ile jest w Polsce Gabrieli?

Imię Gabriela cieszy się w ostatnich latach sporą popularnością. W 2019 roku otrzymało je aż 2717 dziewczynek, a rok później - 2566. W 2021 roku zostało nadane 2331 razy, a w 2022 roku - 2220. W tym roku imię Gabriela otrzymało już 956 razy, więc wszystko wskazuje na to, że jego popularność nie maleje.

Znane Gabriele

Gabriela Kownacka - aktorka teatralna i telewizyjna

Gabriela Zapolska (właściwie Maria Gabriela Śnieżko-Błocka) - pisarka i aktorka

Gabriela Mistral - chilijska poetka, laureatka Nagrody Nobla

Gabrielle Carteris - aktorka, znana głównie z serialu "Beverly Hills 90210"

Gabriela Sabatini - tenisistka argentyńska

Gabrielle Coco Chanel - francuska projektantka mody.

Gabriela: Imieniny

Gabriela obchodzi imieniny 10 i 25 stycznia, 7, 10, 19 i 27 lutego, 18 oraz 24 marca, 17 lipca, 29 września, 17 października, 19 i 27 grudnia. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Gabrieli jest 17 października.

Zdrobnienia imienia Gabriela

Do najpopularniejszych zdrobnień imienia Gabriela należą: Gabcia, Gabi, Gabunia, Gabusia, Gabrynia, Gabrysia, Gab, Gabson.

