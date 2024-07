Co to jest cięcie Stevie cut?

Stevie cut to rodzaj fryzury, który popularny był w latach 70. Wypromowała go wokalistka amerykańskiego zespołu Fleetwood Mac - Stevie Nicks i to właśnie jej zawdzięczamy nazwę tej fryzury, która charakteryzuje się nieporządkiem i tym, że pozwala się włosom "żyć swoim życiem".