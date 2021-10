Pandemia spowodowała duże zmiany, nie tylko w formie i skuteczności kształcenia studentów, ale również w ich portfelach. Według raportu "Portfel Studenta 2021", opublikowanego przed kilkoma dniami przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich, odnotowano wzrost kosztów utrzymania studentów w Polsce, które zależą m.in. od rozporządzenia co do nauki zdalnej. Czy oznacza to, że w związku z obecnie przyjętą formą stacjonarną studentom będzie "lżej na portfelu"? Nie do końca.

Statystyczny student potrzebuje miesięcznie prawie 3 tys. zł

Przyglądając się wydatkom modelowej studentki, mieszkającej z rodzicami i studiującej niestacjonarnie (opłacającej czesne za studia), okazuje się, że zaspokojenie potrzeb studenta kosztuje 2740,70 zł. Jest to duża kwota, biorąc pod uwagę statystyczną wysokość ich zarobków.



Reklama

Zdjęcie Wydatki przykładowej studentki z Krakowa / RAPORT Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta Edycja VI, wrzesień 2021 r / materiały prasowe

Według raportu WIB i ZBP, około 44 proc. studentów mieszka poza domem rodzinnym i płaci za najem. Ile w takim razie kosztuje zakwaterowanie studenta?

Studenci niestacjonarni płacą prawie 1000 zł za pokój

To, że ceny mieszkań poszły w górę, wie każdy. W przypadku studentów problem ten często jest bagatelizowany i usprawiedliwiany możliwością zamieszkania w akademiku. Niestety, na większości uczelni akademiki przyznawane są jedynie studentom o określonym przychodzie na członka rodziny, który jest zazwyczaj dosyć niski. W związku z tym, wielu studentów musi wynajmować prywatny pokój, który jest dużo droższy niż akademik. Dlatego właśnie średnie koszty mieszkalne studentów wahają się od 790 do 990 zł - w zależności od formy studiów.



Zdjęcie Koszty mieszkaniowe studentów różnią się w zależności od formy studiów / RAPORT Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta Edycja VI, wrzesień 2021 r / materiały prasowe

Pandemia a sytuacja mieszkaniowa studentów

26 proc. spośród studentów, którzy zmienili miejsce zamieszkania od marca 2020 r., przerwało najem na jakiś czas. Zdecydowana większość studentów planuje jednak powrócić do najmu mieszkania po pandemii. Większość uczelni przewidziała stacjonarną formę studiów, więc może to skutkować masowym powrotem do wynajmu. "Czwarta fala" może spowodować powrót do nauki zdalnej i jednocześnie ograniczyć liczbę miejsc pracy dla studentów - choćby z powodu zamkniętej gastronomii. Dlatego właśnie wielu studentów stoi teraz przed ważną decyzją, którą jest wynajem zakwaterowania na studia. Dużo umów nie pozwala na wypowiedzenie ich przed końcem, co w przypadku utraty pracy przez studenta, może być trudną sytuacją.



Zdjęcie 44% studentów płaci za lokum na studiach / RAPORT Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta Edycja VI, wrzesień 2021 r / materiały prasowe

Zamknięte restauracje wyczyściły portfele studentów

Jaka była twoja pierwsza praca na studiach? Jeżeli związana z turystyką czy gastronomią, to dziś byłoby ci trudniej ją znaleźć. Potwierdza to raport ZBP, według którego prawie połowę studentów dotknęły problemy na rynku pracy podczas pandemii.



Ile zarabia student? Trzy razy mniej niż by chciał

Okazuje się, że 40 proc. studentów nie pracuje. Większość pozostałych zarabia od 1001 do 3000 zł na rękę. Co ciekawe, znaczna część studentów chciałaby zarabiać za 10 lat ponad 10 tys. netto, jednak według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, absolwenci opuszczający mury uczelni w 2019 roku, mogli liczyć na zarobki rzędu 4088 zł brutto. Średnia była wyższa dla studentów, którzy wcześniej pracowali na etacie, bowiem ich zarobki wyniosły 4823 zł brutto.



Zdjęcie Studenci zarabiają 1/3 kwoty, za która chcieliby pracować / RAPORT Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta Edycja VI, wrzesień 2021 r / materiały prasowe

Powrót na studia stacjonarne. Jest się czego bać?

Od tego roku akademickiego studentów czeka częściowy powrót do zajęć stacjonarnych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, studenci mogą wrócić całkowicie na studia, bądź znów zacząć studiować zdalnie. Ogłoszenie stacjonarnej formy studiów wiąże się z masowym wynajmem mieszkań i pokoi, bądź przyzwyczajeniem się do dojeżdżania na studia kilka razy w tygodniu z domu rodzinnego. Od połowy roku restauracje, hotele i bary, czyli często główne miejsce pracy studentów, są otwarte. Niestety, coraz częstsze informacje o "czwartej fali" pandemii studzą zapał studentów do ryzykowania zmianą miejsca zamieszkania na czas studiów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zawody przyszłości. Czy opłaca się iść na tradycyjne studia? infoWire.pl

Zobacz również:



Studia 2021. Kalendarz akademicki. Kiedy sesja?



Horoskop na październik 2021. Sprawdź, co cię czeka!



Antek Królikowski i Joanna Opozda wydali oświadczenie. Będą mieli dziecko!