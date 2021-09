ŻYCIE I STYL |

Według astrologów los każdego z nas jest zapisany w gwiazdach. Przeczytaj swój horoskop na październik i dowiedz się, co cię czeka. Romans, zdrada, a może znajdziesz swoją drugą połówkę? Kto powinien zatroszczyć się o zdrowie, a komu grozi katastrofa finansowa?

Baran Październik będzie dosyć ciężkim miesiącem dla Barana, przynajmniej pierwsza jego połowa. Druga, może być dużo lepsza, choć powinien bardzo uważać na swoje zdrowie. Uczucia: Za sprawą wpływu Wenus, Baran będzie w romantycznym nastroju, jak rzadko kiedy, spokojny i zrównoważony. Do uczuć i związku podejdzie z rozwagą i pragmatycznym podejściem. Skupi się wybitnie na partnerze. Zapewni mu wsparcie, opiekę i czas, którego zazwyczaj ma bardzo mało. Samotne Barany mogą poświęcić dosyć dużo czasu na poszukiwanie swojej drugiej połowy, a ta cierpliwość może im się opłacać i spotkają na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Kariera i finanse: W pierwszej połowie miesiąca, głównie za sprawą niekorzystnego wpływowi Marsa, Barany stracą swoją energię i siłę do działania, co znacznie obniży jakość ich pracy. Będą bardziej zmęczeni i dużo mniej efektywni niż zwykle. Na szczęście ten sam Mars sprawi, że w drugiej połowie października sytuacja zmieni się diametralnie i nadejdzie dobry czas na wyrównanie strat, nadrobienie zaległości, a nawet dodatkowy, niemały, zarobek. Na koniec miesiąca bilans zysków może okazać się bardzo dobry, choć początek tego nie zapowiadał. Zdrowie: Ponieważ Baran w tym miesiącu najmniej zajmować się będzie sobą, może podupaść na zdrowiu. Szczególnie groźny będzie czas do 14 października, kiedy to osłabienie i spadek odporności, mogą doprowadzić do infekcji i przeziębień. Dlatego tak ważne jest, aby nie ulegał pokusom niezdrowego jedzenia i niehigienicznego trybu życia. Sen, w tym wypadku, jest lepszy niż używki, a nawet suplementy.