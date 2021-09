Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewają się dziecka!

Antek Królikowski i Joanna Opozda pobrali się 7 sierpnia 2021 roku i już wówczas pojawiły się plotki, że para spodziewa się dziecka. Oni jednak konsekwentnie milczeli.

Wszystko jednak zmieniło się, gdy na jaw wyszła rodzinna kłótnia aktorki z jej ojcem, Dariuszem Opozdą.



Mężczyzna opublikował w sieci screeny wiadomości, które otrzymał od swojego zięcia. To właśnie tam Królikowski miał wyjawić, że razem z Asią spodziewają się dziecka. W wiadomościach Antek stawał również w obronie swojej żony i wydać, że kontakty rodzinne u Opozdów są dość napięte.



Teraz po dłuższym czasie milczenia Joanna i Antek zdecydowali się opublikować oświadczenia, w których informują fanów i media, że faktycznie spodziewają się maleństwa.



Joanna Opozda w ciąży

"W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach bolesnymi, głęboko naruszającymi naszą prywatność oraz szerzącymi nieprawdziwe informacje publikacjami medialnymi, zdecydowaliśmy się zabrać głos. Tak, to prawda spodziewamy się̨ dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej. Niestety, wbrew naszej woli i bez naszej wiedzy, została ona upubliczniona, a w ostatnich dniach stała się - wraz z wieloma insynuacjami dotyczącymi życia prywatnego - przedmiotem medialnej dyskusji.

W kontekście coraz powszechniejszego problemu mowy nienawiści oraz zagrożeń i gigantycznego stresu, z jakimi mierzą się dziś nie tylko osoby publiczne, ale też ich bliscy, pragniemy poprosić Państwa o uszanowanie naszej prywatności w tym bardzo szczególnym momencie życia. Kierujemy do Państwa uprzejmą prośbę o nierozpowszechnianie doniesień na temat naszej Rodziny i życia osobistego. Nikt z Państwa, martwiąc się o bezpieczeństwo ciąży, nie chciałby mierzyć się z taką nagonką i manipulacjami, w jakie zostaliśmy wciągnięci my. Liczymy, że życzliwość i zrozumienie zwyciężą nad bezlitosną logiką klików i sensacji. Tak po prostu, po ludzku. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli podzielić się z Państwem naszym szczęściem. Dziś jednak zdrowie naszego dziecka jest dla nas najważniejsze - by móc je chronić, musimy mu zapewnić spokój" - oświadczyli Antek Królikowski i Joanna Opozda.

Oboje zablokowali na swoich profilach możliwość komentowania wpisu i wydaje się, że to ostatni raz kiedy zabrali w ten sposób głos w ich prywatnych sprawach. Z pewnością mogą teraz liczyć na wsparcie wiernych fanów, a przede wszystkim rodziny.



