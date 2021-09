Rozpoczęcie roku akademickiego w tym roku odbędzie się 1 października. Niektóre uczelnie zdecydowały się na organizację uroczystej inauguracji roku, jednak wiele uniwersytetów z powodu obostrzeń zaplanowało jedynie symboliczne wydarzenie. Od ponad półtora roku zajęcia na polskich uniwersytetach odbywają się w formie zdalnej. Ten długi czas nieobecności studentów na uczelni spowodował przyspieszone plany tegorocznego powrotu na studia stacjonarne. Okazuje się, że opinie co do zdalnego trybu zajęć na studiach są podzielone. Wielu studentów chciałoby wrócić na uczelnię, ale spora część przyzwyczaiła się już do zdalnego trybu zajęć.

Semestr zimowy 2021. W jakim trybie zajęcia?

Większość uczelni w Polsce zaplanowała zajęcia w trybie stacjonarnym. Jak podało Ministerstwo Zdrowia:



W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.

Decyzja co do ostatecznej formy prowadzenia zajęć zależna jest od uniwersytetu oraz sytuacji epidemiologicznej. Uniwersytet Warszawski zadecydował, że:

Kształcenie w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Warszawskim z zasady będzie stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.

Uniwersytet Jagielloński powziął podobną decyzję. W ogłoszeniu rektora czytamy:

Informujemy, że decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela kształcenie na Uniwersytecie w roku akademickim 2021/2022 będzie się odbywać stacjonarnie z możliwymi zajęciami w formie zdalnej



Czynnik wpływający na formę studiów związany jest z liczbą studentów na roku i liczbą sal, którymi dysponuje wydział. Na obieganych kierunkach, takich jak prawo czy psychologia, wykłady będą odbywać się w formie zdalnej, a ćwiczenia stacjonarnie. Niektóre praktyczne kierunki studiów są organizowane w całości stacjonarnie. Należy zaznaczyć, że forma studiów może się zmienić w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, ale większość studentów wraca na uczelnie w roku 2021/2022.





Kalendarz studiów 2021. Kiedy wolne? [DATY]

Każdy z uniwersytetów ustala własne daty organizacji zajęć. Zajęcia w semestrze zimowym zaczynają się 1 października i trwają z reguły do ostatniego tygodnia przed wigilią. Następnie trwa przerwa świąteczna, po której zaczyna się sesja. Po sesji rozpoczynają się ferie zimowe. Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają od 12 do 18 lutego, a na UW od 15 do 21 lutego 2022 r.



Zdjęcie Terminy sesji egzaminacyjnych są różne w zależności od uniwersytetu / 123RF/PICSEL

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć na UJ jest 12 listopada 2021, 2 maja 2022 roku oraz piątek, w którym rozpoczynają się Juwenalia. Na Uniwersytecie Warszawskim tymi dniami są 1 października, 12 listopada 2021 roku, czas Juwenaliów oraz 6-19.06.2022 r.



Studencka przerwa wakacyjna zależna jest od uniwersytetu oraz zdanych egzaminów. Jeżeli zdasz wszystkie egzaminy w sesji letniej w pierwszym terminie, nie będziesz musiał wracać na studia aż do 1 października 2022 r. Jeżeli jednak to ci się nie uda, wrócisz na studia w czasie wakacyjnej sesji poprawkowej, która ustalana jest z osobna przez każdy uniwersytet.



Przykładowe przerwy wakacyjne w tym roku akademickim to: dla studentów UJ - 1 lipca do 30 września 2022 roku, dla studentów UW - 5.07-30.09.2021 roku.



Sesja zimowa i letnia 2021/2022. Kiedy?

Daty sesji są corocznie ustalane indywidualnie przez każdy uniwersytet. W tym roku Uniwersytet Łódzki przewidział sesję zimową na 24 stycznia - 20 lutego 2022 r., a letnią od 14 czerwca do 11 lipca 2022 r.



Z kolei Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwalił daty sesji 2021/2022 r. w terminach 3-23 lutego 2021 r. (zimowa), 21 czerwca - 4 lipca (sesja letnia) oraz 1-21 września 2022 r. (sesja poprawkowa).

