Gorący okres studniówkowy w pełni. Gorąco robi się jednak także tym, którzy muszą pokrywać wszystkie wydatki, związane z wielkim balem. Sama opłata za lokal, do tego sukienka na studniówkę czy garnitur i przygotowania. Lista rzeczy, za które trzeba zapłacić przed balem maturalnym wydłuża się z roku na rok. A ceny rosną.

Studniówka 2022 a pandemia

W 2021 roku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, studniówki zostały odwołane. W tym roku niepewność nie opuszczała maturzystów do ostatnich chwil. Dyrektorzy obawiali się, że taka impreza może skutkować dużym wzrostem zakażeń wśród uczniów.

Niektóre szkoły zdecydowały o przeniesieniu studniówek, które zwyczajowo odbywały się w połowie stycznia, na inne terminy - marzec czy kwiecień. Pierwsze bale maturalne w Polsce są już jednak za nami. Inni uczniowie powoli przygotowują się do imprezy, szykując kreacje i rezerwując lokale. Ile kosztuje takie przygotowanie?

Ile kosztuje studniówka w 2022 roku?

Studniówka wiąże się przede wszystkim z wynajęciem lokalu, w którym odbędzie się bal maturalny. Ostateczna kwota za imprezę wiąże się jednak z wieloma innymi czynnikami i składa się na nią także koszt kreacji, zrobienie fryzury, makijażu czy manicure. Ceny zależą przede wszystkim od wielkości miasta.

Cena za tzw. talerzyk w lokalu to najczęściej kwota od ok. 150 zł do 300 zł na osobę. Kwota podwaja się, kiedy na studniówkę zaproszona zostaje osoba towarzysząca. Jeśli szkoła organizuje bal maturalny w swoim budynku, koszty są mniejsze. Często jednak uczniowie decydują się na różnorakie dodatki, jak np. menu wegańskie czy bezglutenowe, didżej czy fontanna czekolady. To kolejne opłaty.

Sukienka na studniówkę, makijaż, fryzura. Ile trzeba zapłacić za przygotowania do studniówki?

Na tym jednak wydatki się nie kończą. Sporo kosztuje sama sukienka na studniówkę. Maturzystki, z uwagi na fakt, iż studniówka jest pierwszym prawdziwym balem w ich życiu, często decydują się na nowe kreacje. Najtańsza kosztować może ok. 150 zł. Niejednokrotnie stawiają jednak na stroje kupione u projektantów lub szyte. Taka sukienka może kosztować nawet tysiąc złotych.



Nowy garnitur dla maturzysty to w sieciówce koszt ok. 250 zł. W przypadku decyzji o zakupie kompletu na lata, wydatek może sięgnąć 1000 - 1500 zł. Do tego nowe buty, których cena waha się od ok. 100 do nawet 500 zł.

Maturzystki sporo zapłacą także za wykonanie fryzury czy makijażu. Sporo woli bowiem skorzystać z usług profesjonalistów, niż wykonywać te czynności na własną rękę. Upięcie włosów to koszt od 80 do nawet 200 zł, makijaż to cena ok. 100 złotych, zaś manicure ok. 90 zł. Ceny mogą różnić się w zależności od poziomu usług oraz miasta, w którym zlokalizowany jest salon.

