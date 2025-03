Świąteczny look na każdą okazję – od rodzinnego śniadania po wielkanocny spacer

Najmodniejsze kolory sezonu - od maślanego żółtego po romantyczny róż

W tym sezonie stawiamy na kolory, które oddają radosny nastrój wiosny! Najmodniejszy odcień to maślany żółty - ciepły, subtelny i niezwykle elegancki. Pięknie komponuje się zarówno w monochromatycznych stylizacjach, jak i w połączeniu z bardziej wyrazistymi akcentami. Obok żółci na topie jest także khaki, który idealnie sprawdzi się w stylizacjach na świąteczny spacer lub rodzinne spotkanie. Kolejnym must-have w tym sezonie jest róż - w każdym możliwym odcieniu, od pastelowego pudrowego po intensywną fuksję. Szukamy ubrań w tych kolorach, ale nie chcemy przepłacać? W TK Maxx każda wizyta to okazja do upolowania stylowych ubrań od światowych marek i projektantów - w cenach do 60% niższych od regularnych!

Szerokie spodnie - wygoda i elegancja w jednym

Mamy dobrą wiadomość - szerokie nogawki wciąż pozostają w trendach! Ich wygodny krój sprawia, że czujemy się swobodnie i wyglądamy stylowo.. Jeśli planujemy poobiedni spacer po lesie, idealnym wyborem będą bojówki w odcieniu khaki. Są praktyczne, wygodne, a przy tym bardzo modne! Na bardziej eleganckie okazje sprawdzą się szerokie jeansy, które można zestawić z dopasowaną bluzką lub klasyczną koszulą. W TK Maxx znajdziemy wyjątkowe modele, które będą pasować zarówno na niezobowiązujące świąteczne spotkania, jak i na co dzień.

Stylowe i wygodne spódnice midi - hit tej wiosny

Wiosną 2025 stawiamy na spódnice długości midi. To idealny wybór na wielkanocne śniadanie w rodzinnym gronie czy obiad w restauracji. W zależności od okazji możemy wybrać różne materiały. Jeśli chcemy dodać stylizacji lekkości, wybierajmy modele satynowe, jeansowe będą świetnym wyborem na mniej oficjalne okazje, a lekkie, zwiewne spódnice sprawdzą się podczas cieplejszych dni. Te z nas, które lubią klasykę, mogą postawić na jednokolorowe spódnice w odcieniach beżu czy różu. Gdy z kolei chcemy dodać stylizacji charakteru, sięgnijmy po modele w zwierzęce printy - to odważny trend, który nadal będzie królował tej wiosny. W TK Maxx znajdziemy szeroki wybór modnych spódnic od znanych marek w atrakcyjnych cenach - do 60% niższych niż regularne. Dzięki temu możemy wyglądać świetnie bez nadwyrężania budżetu!

Stylowe okrycia wierzchnie - od sportowych wiatrówek po eleganckie kurtki

Wiosenna pogoda bywa kapryśna, ale my jesteśmy na to gotowe! Odpowiednia kurtka to kluczowy element każdej stylizacji. W sezonie 2025 do mody wracają sportowe wiatrówki, które łączą funkcjonalność z miejskim szykiem. Są lekkie, chronią przed wiatrem i sprawdzą się w mniej oficjalnych sytuacjach - na spacerze czy podczas wyjazdu za miasto. Jeśli jednak zależy nam na eleganckim looku, doskonałym wyborem będzie kurtka zapinana na guziki z kołnierzykiem w najmodniejszym maślanym kolorze. To model, który dodaje klasy i świetnie komponuje się zarówno ze spodniami, jak i z sukienką. Dla fanek ponadczasowej klasyki idealnym wyborem będzie kurtka jeansowa - uniwersalna i stylowa. Wiosenne kurtki w modnym fasonie i w kolorach na czasie znajdziemy pod jednym dachem TK Maxx. A ponieważ dostawy nowych produktów trafiają do TK Maxx aż kilka razy w tygodniu, nowości można znaleźć podczas każdej wizyty!

Modne buty na wiosnę

Każda stylizacja wymaga odpowiedniego dopełnienia w postaci butów. Wiosną 2025 na topie są masywne sandały typu mary jane lub mokasyny - nowoczesne, wygodne i modne. To modele, które sprawdzą się zarówno w eleganckich stylizacjach na świąteczne spotkania, jak i w casualowych zestawach na co dzień. Jeśli planujemy dłuższy wielkanocny spacer, doskonałym wyborem będą także sneakersy w pastelowych odcieniach. Do eleganckich stylizacji możemy założyć szpilki - najlepiej złote! Tych, które mają nie tylko świetny look, ale również doskonałą jakość szukajmy w TK Maxx - posłużą na wiele sezonów.,

TK Maxx to nie tylko stylowe ubrania, buty i akcesoria, ale również produkty dla domu i kosmetyki. Przy okazji zakupów modowych warto zajrzeć do działu wnętrzarskiego - kto wie, może upolujecie designerski obrus na wielkanocny stół albo wazon z metką słynnego projektanta na wiosenny bukiet. Polecamy również dział delikatesowy, gdzie czeka mnóstwo smakołyków idealnych na prezenty dla zajączka, oraz dział z produktami dla naszych czworonożnych pupili - dla nich również TK Maxx ma szeroką ofertę, nie tylko wielkanocną.

