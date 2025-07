Co kryje filiżanka herbaty z żeń-szenia?

Tradycyjny koreański napar ginseng-cha przygotowuje się z korzenia żeń-szenia, który najczęściej można kupić w postaci suszu, plasterków lub granulatu. Zawiera on całą masę cennych związków, które odpowiadają za jego prozdrowotne działanie. Najważniejsze z nich to ginsenozydy, saponiny roślinne, które wspierają układ odpornościowy, poprawiają funkcje poznawcze i pomagają organizmowi przystosować się do stresu. Różne typy ginsenozydów, takie jak Rb1, Rg1 czy Rg2, wykazują różne działanie - od zwiększenia energii po poprawę koncentracji.