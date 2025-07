Meszki to małe owady z rodziny muchówek, które osiągają od 1 do 6 mm długości. Mają szarą lub czarną barwę, szerokie skrzydła i krótkie grube odnóża. Można je też rozpoznać po charakterystycznym garbie tuż za głową. W Polsce występuje aż 50 gatunków meszek, które można spotkać od kwietnia do października. Ich ulubionym miejscem bytowania się wilgotne, podmokłe tereny. Najwięcej tych nieznośnych owadów znajduje się w pobliżu jezior, rzek, rowów melioracyjnych, w gęstych lasach, wysokich zaroślach i trawach.