Światowy dzień feminizmu już 7 listopada. Zrób sobie prezent!

7 listopada to również okazja do tego, by pokazać swoją solidarność z feministkami z Polski i przyłączyć się do akcji organizowanych tego dnia w całym kraju. Zrób sobie prezent i świętuj Światowy dzień feminizmu, wspierając jedną z wybranych przez nas akcji.

Idź na marsz

7 listopada, w Światowy dzień feminizmu organizowane są w Polsce marsze "Dla Izy. Ani jednej więcej". 30-letnia Iza z Pszczyny zmarła w szpitalu, do którego trafiła w 22 tygodniu ciąży, w wyniku nagłego odejścia wód płodowych. Lekarze, którzy według protestujących mogli dokonać aborcji z powodu ciąży zagrażającej życiu nie zrobili nic i czekali na obumarcie płodu, prawdopodobnie dlatego, żeby uniknąć zarzutu o dokonanie nielegalnej aborcji. Kobieta zmarła na sepsę, osierociła małą córeczkę.

Rok po największych w historii kraju protestach przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji, kobiety znów wychodzą na ulice. Warszawski marsz startuje w sobotę o 15.30, gdański o 16.00, a krakowski w niedzielę o 16.00. Marsze "Ani jednej więcej" odbędą się w ten weekend we wszystkich większych miastach w Polsce - informacje o wydarzeniach znaleźć można na stronach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Wesprzyj Różową Skrzyneczkę

W Światowy dzień feminizmu możesz wesprzeć kobiety i dziewczynki, których sytuacja finansowa jest tak ciężka, iż nie mogą sobie pozwolić na zakup tak podstawowych produktów higienicznych jak podpaski i tampony. Pomoc takim kobietom niesie Różowa Skrzyneczka, czyli fundacja walcząca z wykluczeniem menstruacyjnym. Fundacja walczy o "zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole.". W grudniu 2019 roku w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu zawisła pierwsza różowa skrzyneczka, wypełniona podpaskami - od tego czasu takich samych skrzyneczek udało się już umieścić... ponad 3000!

Różowe skrzyneczki można dziś znaleźć nie tylko w szkołach, akademikach czy szpitalach, ale także teatrach, klubach fitness czy bibliotekach. Fakty wciąż są jednak przerażające - ponad 500 000 osób w Polsce nie stać na zakup podpasek lub tamponów, ponad 20% uczennic musi wyjść z zajęć szkolnych, w wyniku braku podpaski, a 10% z tego samego powodu nie opuszcza nawet domu!

Każda z nas może wesprzeć działalność Różowej Skrzyneczki i warto zrobić to właśnie teraz! Możesz wpłacić na zrzutkę, z której wszystkie fundusze przeznaczone są na zakup skrzyneczek i ich zapełnienie, przekazać darowiznę lub umieścić skrzyneczkę u siebie. Na stronie fundacji znajduje się mapa skrzyneczek dostępnych obecnie w naszym kraju.

Dołącz do zbiórki dla uchodźczyń

W Światowy dzień feminizmu warto pomyśleć o tych kobietach, które mają trochę mniej szczęścia niż my. Na granicy polsko - białoruskiej, w lasach, przebywają obecnie grupy uchodźców, wśród których są dzieci i kobiety. Regularnie w sieci pojawiają się informacje o zbiórkach nie tylko odzieży i jedzenia, ale także środków higienicznych, w tym niezbędnych w tak trudnych warunkach podpasek i tamponów.

Światowy dzień feminizmu to okazja do tego, by cieplej pomyśleć i w miarę możliwości wspomóc kobiety, które teraz najbardziej potrzebują naszej solidarności i feminizmu - feminizmu na miarę czasów, w których przyszło nam żyć.

