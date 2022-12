"Święta będą ciepłe, deszczowe". Kiedy powrót zimy?

21 grudnia to najkrótszy dzień w roku. Dziś również przypada początek astronomicznej zimy. Ona jednak w tym sezonie zawitała do Polski wcześniej, a w ciągu kilku dni mają zniknąć jej oznaki w postaci śniegu. Czy to oznacza, że święta nie będą białe? Wyjaśnia to synoptyk Kazimierz Walaszek.

Zdjęcie Prognoza pogody na święta nie jest optymistyczna dla fanów zimy / 123RF/PICSEL