Sylwestrowe wróżenie

Aby dowiedzieć się, co wydarzy się w nowo rozpoczętym roku, można oczywiście przeczytać przygotowane na tę okoliczność horoskopy, a potem czekać na rozwój wypadków. Można też wziąć sprawy w swoje ręce.

Zdjęcie Proste rytuały mogą zapewnić nam szczęście i powodzenie. Warto spróbować, a nuż się uda /123RF/PICSEL

Tegoroczny sylwester może być nieco mniej huczny niż imprezy, które pamiętasz z lat minionych. Korzystając z okazji, warto uwolnić nieco dobrej energii i urozmaicić ten wieczór, dodając do stałych punktów programu parę sympatycznych rytuałów. Wielu wierzy, że zapewnią pomyślność i uczynią nowy rok lepszym. Na wszelki wypadek wynotowaliśmy pomysły.



Idzie nowe

Północ wybiła? To znak, że trzeba oddelegować głowę rodziny (lub, po prostu, najstarszą osobą z towarzystwa) do domowych wejściowych drzwi. Jej zadanie skomplikowane nie będzie - ma tylko otworzyć drzwi wejściowe na oścież, a następnie je zamknąć. I tyle. Ten prosty gest sprawić, że w progi zawita nowy rok, a stary odejdzie, unosząc ze sobą troski.

Zawartość kieliszka



Sylwestrowa klasyka. Wznosząc toast przyjrzyj się zawartości swojego kieliszka z napojem musującym. A konkretnie - przyjrzyj się bąbelkom. To z ich ruchów będziesz czytać prognozę na najbliższą przyszłość. Szalejące bąbelki oznaczają zmiany, wrażenia i nowości, także w życiu uczuciowym. Bąbelki tworzące sekwencje - spokojne, unoszące się, uporządkowane łańcuszki wieszczą harmonię i stabilizację. Gorzej, jeśli łańcuszki zaczną się krzyżować. Podobno los w ten nieco zawoalowany sposób będzie ci chciał powiedzieć, żebyś podreperował zdrowie i zadbał o finanse. Choćby tak na wszelki wypadek.



W podskokach

Chcąc przekonać się, który z nadchodzących miesięcy będzie pomyślny, a który nie, przygotuj wcześniej dwanaście świec (najlepiej w czerwonym kolorze, ale pal licho, inny też się nada). Założenie jest proste - wystarczy przeskakiwać nad porozstawianymi na podłodze zapalonymi świeczkami, a każda z nich ma symbolizować jeden miesiąc (sprawę warto uprościć i ustawić je w rzędzie). Przeskakiwana świeca zgasła? Zły omen. To nie będzie dobry miesiąc, delikatnie mówiąc. Płonie? Uff, całe szczęście!

Płeć ma znaczenie

Pierwszy noworoczny gość może być posłańcem szczęścia lub zwiastować katastrofę. Od czego to zależy? Od płci. Pożądane są męskie wizyty, damskie już niekoniecznie.

Intymny sekret

Ten zwyczaj trudno nazwać pradawnym, ale przynajmniej rozkręca wyobraźnię. Szepcze się, że nowo kupiona bielizna, koniecznie z nieodciętą matką, zapewni kobiecie szalone powodzenie i to przez okrągły rok. Pod warunkiem, że będzie ją miała na sobie w sylwestrową noc.

W bucie

Aby spotęgować efekt rażenia, warto ponoć wsypać do buta kilka ziarenek maku. Tak wyszykowana balowiczka podobno będzie działać na facetów jak magnes. Z ilością makowych kuleczek lepiej jednak nie przesadzać. Wsypane w nadmiarze będą przeszkadzały w tańcu.

Z dymem

Niepozałatwiane sprawy, dręczące myśli? Jest na nie sposób. Trzeba wszystko to spisać na czerwonych karteczkach i spalić w noc przełomu. Po kłopocie.

Na bogato

Gospodarne panie domu wiedziały to od zawsze. Domowa spiżarnia w okresie noworocznym nie powinna świecić pustkami, bo ściągnie całoroczny niedostatek. Należy więc zawczasu wypełnić ją po brzegi. W przypadku braku spiżarni może być lodówka.

Na wszelki wypadek



31 grudnia i 1 stycznia nie bierz się za porządki, choćby cię kusiło. Załatw to wcześniej. Albo odpowiednio później, jak wolisz. Wieść bowiem niesie, że okołosylwestrowe sprzątanie mieszkania wymiecie z niego szczęście, które dopiero zaczynało się tam zadomawiać.



Na przypływ gotówki

Chcąc, by pieniądze zaczęły wreszcie ku tobie płynąć szerokim strumieniem, należy trochę pomóc losowi. Podobno wystarczy w Nowy Rok umieścić w portfelu łuski z wigilijnej ryby i cierpliwie czekać. W ten sposób przyciągniesz ku sobie tak pożądane dobra materialne. Ponoć nie zaszkodzi spróbować.



Spokój ducha, radość bytu



Dołóż wszelkich starań, by zacząć nowy rok z czystą towarzyską kartą. Co masz przez to rozumieć? Ano zażegnanie konfliktów, wyjaśnienie nieporozumień i pozamykanie pootwieranych spraw. Jeśli to zaniedbasz, nadchodzące miesiące nie będą dla ciebie łaskawe, a nowi przyjaciele (i nowe szanse) się nie pojawią. Widzisz? Tyle wspaniałości cię ominie! A zatem nawet z czysto biznesowego powodu warto pozbyć się męczących zaszłości i dobrze żyć z ludźmi.