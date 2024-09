Perfekcjoniści , którzy stale chcą spełniać oczekiwania (swoje i otoczenia), żyją w ciągłym napięciu. Są to osoby niezwykle oddane, sumienne, dbające o każdy detal. Choć te cechy są wysoko cenione przez pracodawców, to często prowadzą do chronicznego stresu. Nawet najmniejszy błąd jest dla nich powodem do głębokiego poczucia porażki. Jeśli czujesz się w ten sposób, a także niezwykle często przepraszasz za drobne niedociągnięcia, które innym mogą wydać się nieistotne, możliwe, że również ty zmagasz się z tzw. "syndromem kaczki".

Syndrom kaczki to stan trudny do zauważenia przez otoczenie. Z zewnątrz osoby z tym syndromem wydają się szczęśliwe, zadbane i dobrze zorganizowane. Nikt nie dostrzega, że za tym zewnętrznym wizerunkiem kryje się ogromna presja, którą sami na siebie nakładają.



Perfekcjoniści często ignorują swoje podstawowe potrzeby, takie jak sen, odpoczynek czy regularne posiłki, aby nadążyć za swoimi wymaganiami.



Według badaczki dr Valentiny Scoppio, syndrom kaczki często rozwija się już w dzieciństwie, kiedy to młodzi ludzie uczą się, że muszą być perfekcyjni we wszystkim, co robią. Współczesne media społecznościowe dodatkowo wzmacniają to poczucie, promując obraz życia pełnego sukcesu, szczęścia i efektywności. Niektóre osoby czują, że muszą nieustannie spełniać te standardy, co prowadzi do przeciążenia psychicznego.