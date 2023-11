Szaleństwo Black Friday trwa. RCB i CERT apelują do Polaków

24 listopada to ostatni piątek w tym miesiącu, a to oznacza, że dziś sklepy, domy handlowe i usługodawcy angażują się w akcję “Black Friday”. Wielu z nas ruszy dziś na łowy szukając atrakcyjnych promocji i znacznych oszczędności. Święto promocji jest też gratką dla oszustów i złodziei. RCB i CERT skierowały dziś szczególne apele do konsumentów.

