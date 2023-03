Szykuje się fala piekielnych upałów, Polska powyżej normy. "Będzie ciekawie"

Życie i styl

Od kilku dni możemy w końcu cieszyć się słoneczną pogodą. Wygląda na to, że nie zaskoczy nas już powrót zimy, a niektórzy z nas myślami są już przy wakacjach. Kolejne miesiące w przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej eksperymentalnej prognozie prawdopodobnie będą dla nas łaskawe. Wiemy, co może nas czekać w pogodzie aż do lipca.

Zdjęcie IMGW przygotowało eksperymentalną prognozę pogody na najbliższe miesiące / 123RF/PICSEL