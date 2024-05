Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Jak wynika z prognozy IMGW - w czwartek zachmurzenie małe, tylko na południowym zachodzie umiarkowane, okresami duże i tu przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 17 st. C na wschodzie, około 19 kresek w centrum, do 22 st. C miejscami na zachodzie i południu.

W piątek pogoda nie ulegnie zmianie, z tym wyjątkiem, że chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie 17 st. C i w rejonie Helu 14 st. C.

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie - zwłaszcza na południu Polski. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie nawet burze. Na południu zrobi się chłodno, bo tylko 13 st. C, około 18 kresek w centrum, do 20-21 st. C na północy, natomiast nad morzem od 14 st. C do 16 st. C.

W niedzielę bez większych zmian - w wielu rejonach przelotnie popada deszcz, a niebo będzie pokryte chmurami. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C.

W przyszłym tygodniu czekają nas deszczowe dni 123RF/PICSEL

W przyszłym tygodniu sporo deszczu i duchota

"Do połowy przyszłego tygodnia najwięcej deszczu spadnie w zachodnich i południowo-zachodnich województwach, czyli tam, gdzie obecnie jest najbardziej sucho. Sumy opadów sięgną tam przeważnie od 20 do 50 mm. Do końca tygodnia zwiększą się nawet do 100 mm" - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

W związku z obfitymi opadami istnieje ryzyko lokalnych podtopień. Opadom mogą towarzyszyć burze i temperatury od 20 st. C do 25 st. C.

"Możemy odczuwać nieprzyjemną duchotę. Jednak wraz z nasileniem się opadów zacznie się ochładzać, w najbardziej deszczowych dniach poniżej 15 stopni i zrobi się bardzo chłodno" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! .