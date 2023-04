Kot szylkretowy, czyli jaki?

Szylkret to dekoracyjny materiał, powstający z płytek, pokrywających pancerz żółwi szylkretowych. Charakteryzuje się częściową transparentnością i wielobarwnością, które nadają mu wygląd podobny do bursztynu. Kiedyś szylkret pozyskiwany był ze skorup zwierząt, dziś najczęściej produkowany jest w przemysłowy sposób.

Zobacz również: Dlaczego kot gryzie rośliny doniczkowe?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wygrać z rakiem? Magda Atkins w "Zdanowicz pomiędzy wersami" Interia.tv

Zobacz również: Co zawiera ślina kota? Czy może być niebezpieczna?

Reklama

Jak więc wygląda szylkretowy kot? Zwierzak, określany tym mianem, jest kotem przynajmniej dwukolorowym, w którego umaszczeniu występuje barwa ruda (to warunek konieczny, by kot mógł zostać nazwany szylkretowym). Drugi kolor zaś, to najczęściej czarny, szary, niebieski lub brązowy.

Zdarza się również, choć są to przypadki bardzo rzadkie, że kocie futerko pyszni się mieszanką trzech kolorów. Takie zwierzaki z angielskiego nazywamy "tricolor".

Zobacz również: Czkawka u kota: Niegroźny odruch, czy oznaka poważnej choroby?

Jakie są szylkretowe koty? Oto kilka ciekawostek

Zdjęcie Trzykolorowy kot to prawdziwa rzadkość / 123RF/PICSEL

Koty szylkretowe to prawie zawsze kotki

Za tę regułę odpowiada genetyka. Pominiemy jednak jej zawiłości, pozostawiając je ekspertom. Dodamy jedynie, że w przypadku męskich osobników szylkretowe ubarwienie wiążę się z patologiczną mutacją, zwykle czyniącą obdarzone nią zwierzaki bezpłodnymi.

U jakich ras najczęściej występuje szylkretowe futro?

Szylkretowe umaszczenie często występuje u zwykłych dachowców. Wśród kotów rasowych pojawia się u kotów rasy manine coon, kot perski, cornish rex i wielu innych.

Co ciekawe, każdy z szylkretowych kotów jest wyjątkowy - w przypadku każdego zwierzaka rozkład plam i kolorów jest niepowtarzalną kombinacją.

Jaki charakter mają szylkretowe koty?

Szylkrety czasem są nazywane "diwami" wśród kotów, wszystko przez wzgląd na swój niełatwy charakter. Kolorowe zwierzaki mają sprecyzowane, kocie gusta, dotyczące pokarmu, miejsc odpoczynku, zabaw, rytmu dnia, relacji z ludźmi i wielu innych obszarów. Nawet wśród kotów, które przecież jako cały gatunek mają opinię wybrednych indywidualistów, uchodzą za wyjątkowo kapryśne osobniki. Jeśli kogoś zaakceptują - oddadzą mu całe serce, jeśli zaś nie poczują sympatii, żadne zabiegi nie będą dość skuteczne, by zdobyć ich względy.

Kot szylkretowy i związane z nim przesądy

Zdjęcie Niektórzy wierzą, że w narodziny pierwszego szylkretowego kota zamieszana jest magia / 123RF/PICSEL

Z uwagi na swój nietypowy wygląd szylkretowe koty od najdawniejszych czasów bywały bohaterami legend i przesądów.

W wielu kulturach kolorowy kot był uważany za zwierzaka, przynoszącego szczęście. W USA mówi się czasem na niego "money cat", czyli "kot-pieniążek", Japończycy wierzyli zaś, że obecność kota na pokładzie statku, chroni łódź przed sztormami. Szylkretowe umaszczenie mają też popularne japońskie koty-talizmany, zwane "maneki-neko".

Nie mnie interesujące są teorie, na temat proweniencji tego niezwykłego umaszczenia. W Turcji mówi się, że szylkretowe koty są wytworem czarodziejskich eksperymentów. Inna legenda głosi zaś, że czarny kot z rudymi plamkami, to potomek zwierzaka, w którego wnętrzu mieszkało kiedyś słońce.