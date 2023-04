Czkawka u kotów to zjawisko, które może być spowodowane wieloma czynnikami. Podobnie jak u ludzi, występuje wtedy, gdy mięsień przepony kurczy się gwałtownie, powodując nagłe zamknięcie głośni.

Dlaczego kot ma czkawkę?

Jednym z najczęstszych powodów czkawki u kotów jest zbyt szybkie jedzenie lub picie. Koty, szczególnie te z wyższą aktywnością, czasami jedzą lub piją zbyt szybko, co może prowadzić do nagromadzenia się powietrza w żołądku, a w konsekwencji do odruchu czkania.

Innym powodem czkawki u kotów jest podrażnienie gardła, które może być spowodowane zanieczyszczeniami w powietrzu lub unoszącymi się pyłkami. Nadmierne pobudzenie, stres lub zmiany temperatury otoczenia również mogą skończyć kocią czkawką.

Co zrobić, gdy kot ma czkawkę?

Jeśli twój kot ma czkawkę, zazwyczaj nie ma powodów do niepokoju, szczególnie jeśli jest ona krótka i sporadyczna. Najlepiej zostawić zwierzę w spokoju i dać mu dojść do siebie.

Gdy problem ten pojawia się regularnie, można podjąć pewne kroki, aby mu zapobiec:

Spróbuj zmniejszyć tempo jedzenia lub picia swojego kota. Możesz to osiągnąć przez karmienie go mniejszymi porcjami lub zwiększenie liczby posiłków w ciągu dnia.

Spróbuj odwrócić uwagę kota, aby pomóc mu się zrelaksować poprzez zabawę lub pieszczoty.

Zmniejsz stres w otoczeniu kota. Upewnij się, że kot ma swoje ulubione miejsce do odpoczynku i nie narażaj go na głośne dźwięki lub sytuacje, które mogą go stresować.

Możesz też podać kotu niewielką ilość wody, aby pomóc złagodzić podrażnienie w gardle.

Gorzej, kiedy czkawka u kota utrzymuje się dłużej dobę czy dwie. Wtedy może być to konsekwencja utknięcia w jego gardle jakiegoś przedmiotu obcego. Wtedy konieczna będzie interwencja weterynarza.

Czasami regularnie pojawiająca się, długotrwała czkawka może być również oznaką poważniejszego problemu zdrowotnego, takiego jak choroba dróg oddechowych, choroby układu pokarmowego lub alergia. W takich przypadkach także warto skonsultować się z weterynarzem, który przeprowadzi odpowiednie badania, oceni stan zdrowia zwierzęcia i zdiagnozuje przyczynę problemu.