Spis treści: 01 Jak wypadają Święta Bożego Narodzenia 2022?

02 Kiedy obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia?

03 Wigilia 2022 w sobotę. Czy pracodawca musi oddać dzień wolny?

04 Pierwszy dzień świąt w niedzielę - dodatkowe wolne?

Jak wypadają Święta Bożego Narodzenia 2022?

Jak co roku Boże Narodzenie wypada 25 grudnia. W 2022 jest to niedziela. Drugi dzień świąt przypada na dzień 26 grudnia, czyli na poniedziałek.

25 grudnia został wybrany jako oficjalna data narodzin Jezusa Chrystusa, o czym wspominał już o tym Hipolit Rzymski, który pisał, że pierwsze przyjście Pana, który narodził się w Betlejem, miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi, co wskazuje na 25 grudnia.

W przypadku Kościołów wschodnich, prawosławnych oraz greckokatolickich Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia. Wszystko ze względu na różnice w kalendarzu juliańskim oraz gregoriańskim.

Jednak tegoroczne święta nie przyniosą nam wiele wolnych dni, ponieważ 25 grudnia wypada w niedzielę, co sprawia, że nasz weekend będzie dłuższy tylko o jeden dzień - 26 grudnia, który wypada w poniedziałek.

Kiedy obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia?

Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest co roku 24 grudnia. Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z "pierwszą gwiazdką na niebie", która nawiązywać ma do Gwiazdy Betlejemskiej z Biblii.

Do ważnych elementów wieczerzy wigilijnej należy również spożywanie postnych pokarmów, modlitwa oraz czytanie fragmentu Ewangelii. Bliscy przełamują się także opłatkiem, składając sobie życzenia. Ustawione zostaje również o jedno nakrycie więcej, niż liczba zgromadzonych osób, które przeznaczone ma być dla niezapowiedzianego gościa. Jest to zwyczaj pochodzący z XIX wieku.

Oprócz tego według tradycji śpiewane są kolędy. Często też pod choinką umieszczane są prezenty, które wedle opowieści przynosić ma gwiazdor, św. Mikołaj, dzieciątko, aniołek lub gwiazdka.

Wigilia 2022 w sobotę. Czy pracodawca musi oddać dzień wolny?

Wigilia co do zasady nie jest dniem wolnym od pracy, chociaż niektóre firmy dają wówczas pracownikom wolne. Według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są nimi m.in. 25 grudnia i 26 grudnia, czyli pierwszy oraz drugi dzień Bożego Narodzenia. Wigilia nie została do nich zaliczona. Ze względu jednak na to, iż w tym roku Wigilia wypada w sobotę, to dla niektórych pracowników będzie to w praktyce dzień wolny.

Wiele osób zastanawia się, czy wypadająca w sobotę Wigilia gwarantuje im dodatkowy dzień wolny do odebrania. Jednak zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z racji tego, że tak jak wspominaliśmy, Wigilia nie należy do katalogu dni wolnych od pracy, to pracownikom nie przysługuje za nią dodatkowy dzień wolny do odebrania.

Pierwszy dzień świąt w niedzielę - dodatkowe wolne?

Możliwość odbioru dnia wolnego za święto przypadające w weekend dotyczy jedynie soboty. W przypadku, gdy wypada ono w niedzielę, tak jak 25 grudnia 2022 r. to pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

W związku z tym nie ma możliwości odbioru dnia wolnego za 25 grudnia 2022 r. W roku 2022 jedynym dniem świątecznym, który wypadając w sobotę obniżał wymiar pracy był 1 stycznia 2022 r.

