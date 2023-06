Prosta zagadka podzieliła internet. Tylko kilka procent podaje dobrą odpowiedź

W sieci pojawiło się równanie matematyczne, które z pozoru może wydawać się banalne. Jednak to właśnie takie zagadki często bywają najtrudniejsze. Użytkownicy spierają się pomiędzy dwoma wynikami tej z pozoru prostej zagadki. Najpierw internauci zaczęli dyskutować w komentarzach w mediach społecznościowych, następnie zaczęli nagrywać filmiki z wytłumaczeniem rozwiązania tej prostej zagadki, jednak gdy to nie spowodowało, że wątpliwości ucichły, do dyskusji wkroczyli eksperci z matematyki i jej profesorzy. Co więc powoduje, że ta zagadka matematyczna wywołała tak ogromne poruszenie?

Kolejność wykonywania działań. Zapamiętaj, nim zaczniesz liczyć!

Kolejność wykonywania działań to klucz w rozwiązywaniu równań tego typu. Znajomość tej zasady pozwala poprawnie rozwiązać większość zadań matematycznych, w których występuje więcej niż jedno działanie. Oto ona:

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie.

Tę zagadkę rozwiązują czwartoklasiści i tylko nieliczni dorośli. Oto poprawna odpowiedź

Prosta zagadka matematyczna wywołała w sieci ogromne zamieszanie. Użytkownicy spierają się pomiędzy dwoma wynikami tej z pozoru prostej zagadki. Spróbuj rozwiązać równanie:

8:2(2+2)=?

Internauci spierają się pomiędzy dwoma wynikami zagadki. Jedni uważają, że poprawną odpowiedzią jest 1, drudzy, 16. Spór zaangażował znaczną ilość internautów, dlatego, by rozstrzygnąć go raz na zawsze, odpowiedź podali eksperci - profesorowie matematyki. Oto poprawne rozwiązanie:

8 : 2 ( 2 + 2 )

8 : 2 ( 4 )

4 x ( 4 ) = 16

Oznacza to, że popraną odpowiedzią na tę zagadkę matematyczną jest liczba 16.

Czy ty również podałeś taki wynik? Jeżeli tak, to zaliczasz się do niewielkiego grona. Gratulacje!

