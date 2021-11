Ukryta część mikrofalówki. Tam gromadzi się największy brud

Wiele kuchenek mikrofalowych wyposażonych jest w filtry powietrza, o których kondycję powinniśmy dbać. Regularne czyszczenie filtra jest ważne z kilku względów. Przede wszystkim, pokryty kurzem filtr nie działa poprawnie. Często jest przyczyną przegrzania mikrofalówek.

Czyszczenie filtra w kuchenkach mikrofalowych szczególnie istotne jest w przypadku sprzętów montowanych w zabudowie. Wymagają one nieco większej uwagi. TikTokerka, która za pomocą popularnej aplikacji dzieli się z internautami przydatnymi trikami, pokazała, jak wyczyścić filtr. Zaznaczyła, że zazwyczaj po kilku miesiącach użytkowania kuchenki pokrywa go uporczywy brud i kurz. Wytłumaczyła również, że jeśli będziemy powtarzać czynność regularnie co sześć miesięcy, kuchenka mikrofalowa będzie służyć nam znacznie dłużej.

Jak czyścić filtr w kuchenkach mikrofalowych? TikTokerka radzi

Aby wyczyścić filtr, TikTokerka wymontowała go z obudowy mikrofalówki. W tym celu wyjęła plastikową pokrywkę, która znajdowała się na wewnętrznej ściance urządzenia.

Następnie kobieta wyjęła filtr i namoczyła go w wodzie z odrobiną mydła. Zaznaczyła, że filtr należy pozostawić aż do wyschnięcia.

TikTokerka umyła plastikową pokrywkę, a po jakimś czasie suchy filtr zamontowała na miejsce. Przypomniała internautom, że w sklepach dostępne są również filtry do wymiany.

Jak się okazuje, instrukcja TikTokerki bardzo spodobała się jej obserwatorom. Wiele internautów przyznało, że nie miało pojęcia o konieczności mycia lub wymieniania filtra w kuchence mikrofalowej.

Jedna z fanek influencerki zaznaczyła, że film nieco ją zaniepokoił, ponieważ przez lata używa jednego filtra, którego nigdy nie czyściła. W komentarzach zaznaczyła, że "boi się patrzeć", w jakim jest stanie.

Zdjęcie Dbaj o czystość mikrofalówki - to gwarancja zdrowej żywności / 123RF/PICSEL



