Moda na przyklejanie plastikowych symboli przypominających rybę weszła do Polski w latach 90.

weszła do Polski w latach 90. Choć niektórzy twierdzą, że powoli mija, to wciąż znaczek ten można zauważyć na wielu samochodach w naszym kraju. Nie ma to rzecz jasna żadnego znaczenia, jeśli chodzi o poruszanie się po drodze

Kierowcy chcą w ten sposób po prostu przekazać innym uczestnikom ruchu swój ideologiczny manifest

Co oznacza znak ryby na samochodzie?

Znaczek w kształcie ryby, który wygląda, jakby ktoś narysował go jedną, ciągłą linią symbolizuje postać Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Znak ten ma nawet swoją nazwę - to ichthys lub ichtys, symbol pierwszych chrześcijan. Słowo to w starogreckim oznacza rybę i dlatego zwierzę to stało się jego przedstawieniem.

Ichthys to także akrostych, czyli słowo utworzone z pierwszych liter innych słów. W tym wypadku to greckie wyrazy Iesous Christos Theou Hyios Soter. W dosłownym tłumaczeniu znaczą "Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel".

Kto ma znak ryby na samochodzie?

Ichthys na samochodach przyklejają osoby, które chcą zamanifestować światu, głównie innym uczestnikom ruchu drogowego czy przechodniom na parkingu, że należą do Kościoła rzymskokatolickiego, zwanego też Kościołem łacińskim.

Dla właścicieli pojazdów oznaczonych symbolem ryby sprawa wyznawanej wiary prawdopodobnie nie ogranicza się jedynie do sfery prywatnej, a jest czymś, co warto ogłosić na zewnątrz. Niekoniecznie musi wpływać to na prawidłowość ich jazdy czy stylu parkowania.

Dlaczego znak ryby, a nie inny?

To wbrew pozorom trafne pytanie. Niektórzy zastanawiać się mogą bowiem, dlaczego jako symbol do oznaczania samochodów wybrano ichthys, a nie krzyż, który jest najważniejszym znakiem w świecie chrześcijańskim.

Rysunkiem ryby posługiwano się we wczesnych wiekach chrześcijaństwa, przede wszystkim za sprawą samego Chrystusa. należy pamiętać, że krzyż to znak upamiętniający ukrzyżowanie Jezusa, rozpropagowany około 300 lat po jego śmierci.

Jeśli chodzi natomiast o oznaczanie aut, to moda ta narodziła się w protestanckich Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi zaczęli naklejać ryby przed Polakami, komunikując w ten sposób swoją religijność. W latach 90. wraz ze sprowadzanymi zza zachodniej granicy samochodami przyszedł trend mocowania ichthysów najczęściej na tylnej części karoserii.