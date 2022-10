Naklejki samochodowe możemy przyklejać na szyby lub karoserię. Większości z nas poprawiają one humor, czasem są miłą pamiątką np. z podróży lub koncertu, czasem sympatycznym komunikatem dla innych kierowców. Niestety, choć są na pozór tyko niepozorną ozdobą mogą być bardzo niebezpieczne i lepiej je usunąć! Dlaczego?

Masz na samochodzie takie naklejki? Lepiej je zerwij!

Najwięcej kontrowersji wzbudzają naklejki z imieniem dziecka! Jakiś czas temu zyskały one ogromną popularność, a komunikaty w stylu" Tu jedzie Lila" lub "W tym samochodzie jest Tymek" zobaczyć można było na ulicach dosłownie każdego dnia. Niestety, są one wręcz zaproszeniem dla porywaczy, a nawet pedofili!

Jak to działa? Przestępca, który wie, jak ma na imię dziecko siedzące w aucie, może przy pierwszej nadarzającej się okazji bardzo łatwo zdobyć jego zaufanie. Co gorsze, nie będzie on musiał stosować przemocy, by przekonać je do oddalenia się wraz z nim np. z placu zabaw czy spod bloku.

Uważać należy także na naklejki, które informują złodziei lub przestępców o szczegółach z naszego życia, a przy okazji np. statusie społecznym. Chodzi o nalepki informujące o:

miejscu zamieszkania

miejscach, które odwiedziliśmy, o egzotycznych podróżach

miejscu pracy

zainteresowaniach.

Na pozór wygląda to może niewinnie, ale takie auta zwracają większą uwagę złodziei. Zdradzają sporo szczegółów z naszego życia, informują o tym, jak często podróżujemy, czy pozostajemy długo poza domem, ile pracujemy, jakie są nasze przyzwyczajenia i status społeczny.

Złodziejowi, który posiada taką wiedzę łatwiej jest zaplanować przestępstwo, a fakt, że odbierze nas jako osoby dobrze radzące sobie w życiu, często podróżujące i prowadzące ciekawy tryb życia, może go mocno zainteresować i skłonić do próby kradzieży.

Na koniec warto pamiętać, że naklejki nie tylko kuszą złodziei, ale stają się problemem, gdy chcemy sprzedać samochód. Obklejając auto nie zawsze myślimy bowiem o tym, że ich pozbycie się to proces bardzo pracochłonny, który nie zawsze kończy się sukcesem.

